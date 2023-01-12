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普發現金條例出爐　蘇貞昌：國人期待、責任所在

▲普發現金法源依據出爐，蘇貞昌表示這是國人期待是責任所在。（圖／總統府提供）
▲普發現金法源依據出爐，蘇貞昌表示這是國人期待是責任所在。（圖／總統府提供）

記者陳威叡／台北報導

行政院會今（12）日通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，規劃3800億元達成四大目標包括減輕人民負擔、穩定民生物價、調整產業體質與維持經濟動能，並送至立院審議，對此院長蘇貞昌命各部會同步進行相關施政及預算整備作業，一旦特別預算通過就可儘速進行發放現金6000元，「相信這是國人的期待，也是立法院和行政院共同的責任所在。」

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蘇貞昌指出，近年來台灣雖然接連面對美中貿易衝突、百年大疫、俄烏戰爭等外在不安定因素的影響，但所幸在國人同胞齊心努力，以及政府各項產業政策與優化投資環境等，布局得早、做得到位，始能化危機為轉機，整體經濟表現創下佳績。

蘇貞昌表示，為因應今年全球的經濟變局，包含持續的通膨壓力跟經濟衰退的風險，都可能會對國內產業經濟造成不利影響，也會對社會負擔帶來衝擊，總統蔡英文已明確指示行政院團隊要以「減輕人民負擔、穩定民生物價、調整產業體質、維持經濟動能」四項目標，全面強化台灣整體經濟、社會韌性及應變能力，並讓經濟成果與全民共享。

蘇貞昌說，行政院今日提出特別條例，既是為了回應社會各界的期待，也是要儘速落實總統的指示，並使各項措施的執行，有其法源依據，將送請立法院審議後，請國發會及各部會積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成立法程序。

蘇貞昌提到，特別條例只要經立法院三讀通過，行政院隨即就會送出特別預算，而這個特別預算必須經立法院三讀通過後，相關預算才能動支，因此要請相關部會現在就要同步進行相關施政及預算整備作業，一旦特別預算通過，行政院就可以立刻展開相關建設或施政，而包括執行全民普發6000元的相關作業，也應進行先期規劃和系統設計，等預算一通過，就可儘速進行發放。

蘇貞昌說，也懇請立法院早日讓特別條例儘速通過，以符合國民同胞的期待，同時也呼籲不只是全民共享經濟成果，最重要的是經濟的韌性、社會的因應，在未來經濟前景並不樂觀的情形下，國內一定要能維持經濟動能、調整產業體質，只有做好準備，才能因應未來的各種可能變化，也只有這樣，才能穩定民生物價、減輕人民負擔，「相信這是國人的期待，也是立法院和行政院共同的責任所在。」

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