普發現金條例出爐　蘇貞昌：國人期待、責任所在

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蘇貞昌表示，為因應今年全球的經濟變局，包含持續的通膨壓力跟經濟衰退的風險，都可能會對國內產業經濟造成不利影響，也會對社會負擔帶來衝擊，總統蔡英文已明確指示行政院團隊要以「減輕人民負擔、穩定民生物價、調整產業體質、維持經濟動能」四項目標，全面強化台灣整體經濟、社會韌性及應變能力，並讓經濟成果與全民共享。
蘇貞昌說，行政院今日提出特別條例，既是為了回應社會各界的期待，也是要儘速落實總統的指示，並使各項措施的執行，有其法源依據，將送請立法院審議後，請國發會及各部會積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成立法程序。
蘇貞昌提到，特別條例只要經立法院三讀通過，行政院隨即就會送出特別預算，而這個特別預算必須經立法院三讀通過後，相關預算才能動支，因此要請相關部會現在就要同步進行相關施政及預算整備作業，一旦特別預算通過，行政院就可以立刻展開相關建設或施政，而包括執行全民普發6000元的相關作業，也應進行先期規劃和系統設計，等預算一通過，就可儘速進行發放。
蘇貞昌說，也懇請立法院早日讓特別條例儘速通過，以符合國民同胞的期待，同時也呼籲不只是全民共享經濟成果，最重要的是經濟的韌性、社會的因應，在未來經濟前景並不樂觀的情形下，國內一定要能維持經濟動能、調整產業體質，只有做好準備，才能因應未來的各種可能變化，也只有這樣，才能穩定民生物價、減輕人民負擔，「相信這是國人的期待，也是立法院和行政院共同的責任所在。」