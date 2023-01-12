愛莉莎莎獲台大教授肯定！半夜竟吐負面情緒：快得憂鬱症
知名百萬YouTuber愛莉莎莎的自媒體經營課程，截至今（12）日下午已經有2萬多人報名，銷售成績十分亮眼，成為全台灣賣最好的線上課程，更獲得台大電機系教授葉丙成肯定。不過，愛莉莎莎最近似乎忙到炸掉，也連帶影響心情，今日凌晨更吐露快要得到憂鬱症、精神快分裂，急喊「饒我一命吧！」
娛樂中心/綜合報導
愛莉莎莎在IG限動PO一張黑白照寫下：「每天都在一個覺得我很幸福，可以做又喜歡又有挑戰性的工作好棒棒！」原本是充滿正能量的語句，下秒卻完全逆轉，「同時又覺得自己忙到很想死，每天跟時間打仗，快得憂鬱症情緒不穩定，全身緊繃不舒服的循環，一下天堂，一下地獄」，似乎工作太過忙碌，把她壓得喘不過氣，直呼「快分裂了，饒我一命吧！」
不過，愛莉莎莎事後也分享和台大電機系教授葉丙成的合照，並開心表示，「被一直尊敬的老師PO到IG上真的太太太感動了！完全無業配or商業關係…」，同時也大讚葉丙成教授的線上課程，直呼「今天跟葉丙成老師聊完真的很喜歡他。」心情明顯好轉許多。
此外，葉丙成教授也在臉書發文大讚愛莉莎莎，「跟她談完後，我終於知道她能再次復活絕不是僥倖，而是很努力的找尋出路才走出來的，我今天也跟她學到好幾樣，她是個很有想法的年輕人，被她打破紀錄，我心服口服！」（編輯：詹鎰睿）
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