蔡尚樺「白細肩禮服」主持台積電尾牙！親曝小小股東心得
主播出身的蔡尚樺，擁有甜美臉蛋、火辣身材和流利口條，2018年離開新聞業轉戰演藝圈，隔年和曾國城搭擋主持《全民星攻略》獲得第55屆金鐘獎「益智及實境節目主持人獎」，創下演藝事業高峰。她昨（11）日受邀擔任台積電尾牙主持人，以白色爆乳禮服亮相，誠意十足，不過主持完目睹「悲慘一幕」，讓她哭笑不得，相當無奈。
娛樂中心／綜合報導
蔡尚樺昨天在IG轉發限時動態，只見她臉上畫著精緻妝容，頂著一頭浪漫捲髮，搭配珍珠耳環，氣質又優雅。視線往下，她穿著白色緞面細肩長禮服，微V領設計超爆乳，讓深邃事業線、性感鎖骨和完美身材一覽無遺，火辣程度爆表，她也開心直呼：「台積電尾牙好High」。
不過，當她好不容易完成了主持工作，點了外送豬心冬粉，卻發生「超悲慘的事」，原來是等外送到了以後，湯也全部灑了出來，讓她無奈附上一個笑到哭和無言的表情符號，可見當下心情相當複雜。
經過一晚休息，她今（12）日也在IG發文，透露自己今年是第三年主持台積電尾牙，「能在護國神山裡工作果然都是大神，我會把主持費都拿去買2330股票，繼續當個台積電小小小股東以示支持！」並在文末Hashtag「加入台積共創奇蹟。」貼文一出，網友也紛紛留言，「超美超厲害」、「好美，保持下去，最佳主持人」、「尚樺穿那件禮服好美，愛尚樺」、「超有氣質」、「太美了」、「尚樺辛苦啦」。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞
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