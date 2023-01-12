不甩墮胎罵聲！秦綾謙曝廖科溢愛稱 誇他「萬能抹布」
知名旅遊節目主持人廖科溢，去年宣布和美女主播秦綾謙再婚，引起過往女友們群起圍剿，指控他多次劈腿、騙婚，甚至有女性自曝為他墮胎，始終沒有等到一句道歉。不過新婚夫妻不受影響。年初到斯里蘭卡旅遊，邊度蜜月邊工作拍攝節目，互動相當甜蜜，秦綾謙還稱他是「萬能（用）抹布」，合拍影片大方放閃。
記者江芷稜/綜合報導
秦綾謙今（12）日在IG限時動態發布影片，她挽著廖科溢的手燦笑，和粉絲們打招呼，並用嬌滴滴聲音問「你是誰？」老公則甜回「我是萬能抹布」，周圍全是粉紅泡泡的浪漫氛圍。她解釋，萬能抹布的功能就是，「當旅途中臉上有汗水、脫妝、鼻涕或需要吸油的時候，一直在身旁的那個人，就會自動把袖子靠過來」。
她形容廖科溢像抹布一樣，「很好用！很好擦！那是他無法空出雙手時的默契&野蠻老婆的依賴XDD」。言語間洋溢著老公對她的寵愛，廖科溢轉發這則影片，並回覆「這是應該的」。秦綾謙更秀出一張躲在老公背後、拉著對方袖子遮臉的照片，感性告白「我們一同在路上，也一同記錄著。而且謝謝你，是我的萬能抹布！」
儘管兩人宣布出遊後，仍有廖科溢前女友跳出來，指責他對自己墮胎不聞不問，還有網友在秦綾謙的旅遊照留言「老公外面這麼多女人」，他也不再忍讓，回覆對方「願聞其詳」，護妻行為相當霸氣。粉絲則稱讚他們找到好的伴侶，這場文化之旅的蜜月非常充實，祝福他們長長久久。