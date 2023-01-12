「天空樹姊姊」現身說法　立委黃國書籲修刑法阻網路霸凌

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網路霸凌指透過上傳文字、照片、影片等形式，持續對他人嘲笑、辱罵、騷擾、毀謗或威脅，造成對方身心靈傷害的網路不當行為。越來越多人因網路霸凌受嚴重傷害，日本為此通過「木村花條款」，該案源自女藝人木村花受網路霸凌自殺身亡，在與言論自由平衡的討論下，修正刑法《侮辱罪》，針對在網路的誹謗、中傷行為加重刑罰。修訂後最高可處1年以下監禁、或30萬以下罰金，已於去年7月7日正式上路。
黃國書表示，台灣已有立法委員提案修正《刑法》第 309 條，提高《公然侮辱罪》的刑罰，以免更多霸凌事件殘害國人身心，卻一直沒有具體推動法制的期程，他呼籲朝野應儘速聯手推動修法，減少更多不幸的發生。
曾與劉姓帶貨網紅發生摩擦的台中市知名網紅「天空樹姊姊」也現身說法，哽咽控訴被網路霸凌的痛苦，她指出對方的IG有8萬多人，兩人因生意合作成為好友、之後因理念不合，她開直播宣佈與他劃清界限、雙方中止合作，前後僅短短數月，但去年起劉姓帶貨網紅不斷在IG對她人身攻擊，還聯合其他網紅在各社群平台羞辱霸凌，包括指她口臭、私生活不檢點、當人小三等。
「天空樹姊姊」說，自己雖已報警，但警方一直聯絡不到對方。一路挨打的下場，是事業出現危機，不僅經營的健身會館會員掉3、4成，公司生產的保養品遇退貨潮，連讀小學的兒子也無辜受累，問她「為什麼同學的媽媽叫他不要跟我玩？」令她身心俱疲，必須服用鎮靜劑及抗焦慮藥物。即使已委請律師提告、向立委陳情，對方的網路攻擊卻未停止，至今已累積7、800篇。
「天空樹姊姊」表示，自己站出來主要目的，並非透過輿論討公道，而是希望透過自己的例子，呼籲政府盡快立法懲治網路抹黑，莫讓網路、社群成為造謠溫床，傷害無辜百姓。律師羅閎逸表示，言論自由不可以無限上綱，用言論傷害他人者，涉犯《刑法》309條《公然侮辱罪》、310條的《誹謗罪》但當初立法的時空背景，根本沒有網路霸凌這種現象，因應時代的改變修法，已刻不容緩。