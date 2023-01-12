農委會攜全聯設抗漲專區　陳吉仲曝時間、樂合作其他通路

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陳吉仲表示，平價專區有幾個特點，首先，配合全聯本身既有的平價實施時段，包括每週三、週六以及週日；第二，專區選定品項多元，包含生鮮、鮮乳、保久乳、米類等等，皆是消費者日常所需，他強調，平價專區全權皆由全聯吸收，因此非常感謝董事長林敏雄，不僅十分照顧農漁民，還幫助穩定物價。除了特定時間、特定品項外，平價專區會持續實施一段時間，提供消費者在面臨高物價時最直接的幫助。更重要的事，全聯將來也會配合農委會販賣「幸福餐盒」，減輕大都會地區還要負擔家計的年輕消費族群面臨的高物價負擔，只要預算審核通過，就會積極啟動與全聯合作
關於民眾對於平價專區是「治標不治本」的評論，以及對於專區品質的疑慮，他表示，農委會的責任是要先讓農漁民在面對高原物料上漲，導致生產成本上揚的狀況下，同樣能有利潤持續從事農漁業的生產。面對原物料上漲，行政院長蘇貞昌已全面減免關稅與營業稅，也同步運用剩餘的資材以及其他方法來提升農漁民的競爭力。
他接續說到，還有一點更重要的是，面對生產成本提高導致產品價格同步上升時，農委會依照總統國安會議的要求，推動平價專區，針對弱勢族群提供照顧，真的很謝謝全聯董事長帶領團隊推出農漁畜相關評價商品，這部分由於採產地直送，不會影響到產地價格，反而能夠讓消費者在全聯1000多間據點，購買每日所需，每一個產品品項皆有相關優惠。
陳吉仲透露，平價專區將會持續推動，至於會持續多久，他並未多做說明，僅說不會只有實施到過年前，且品項會隨著季節變化有所調整，除了全聯之外，農委會也很樂意與其他通路合作，推出平價專區。
針對農曆春節在即，消費者擔心蔬菜、水果、肉品等還會再漲一波，他表示，冬天是蔬菜的盛產季，感謝老天爺這兩週氣候非常好，以台北農產運銷公司來看，成交量會由每日1千多公噸，增加至2千多公噸，來配合過年前消費所需，因此他保證，蔬菜供應無虞，現在產區生產狀況非常好，北農在這幾天蔬菜的平均價格都處於穩定的水準，至於消費者關心的雞蛋，農委會也會全力供應、協助調度，尤其是過年前需求強勁的北部地區，不過，春節期間，消費者多往中部、東部旅遊，農委會也會配合需求較高地區來做調度。
媒體提問指出，先前有說要解決蛋荒，沒有說要解決蛋價，但在過年前還是實施凍漲，原因為何？他回應，沒有所謂的凍漲或是要讓雞蛋價格上漲，而是依照雞蛋供需，觀察美國加州因禽流感嚴峻，超市幾乎買不到雞蛋，在台灣，農委會會積極的控制禽流感，按照目前調查，年節前一兩週，每天至少供應約12萬箱，等同超過2400萬顆的蛋，提供給全國各地消費者。
此外，內閣改組傳的沸沸揚揚，陳吉仲日前說，等退休要回屏東養豬，今日對於去留也並未做過多的說明，僅說「我來自學校，我也會回到學校」。