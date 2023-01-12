泰國將向旅客加收10美元環境維護費 新規六月起實施
隨著疫情趨緩，許多人紛紛將目光看向泰國，準備計畫前往東南亞旅遊。泰國政府在11日，宣布將從6月起向觀光客加收300泰銖（約等同於新台幣274元）的景點維護費，收取的費用將用於管理和改善觀光景點。
記者賴正琳／綜合報導
觀光業是東南亞第二大收入來源，甚至在疫情前佔了GDP的12％，以至於疫情爆發時，東南亞各國的收入銳減。泰國觀光暨體育部長皮帕（Phiphat Ratchakitprakarn）表示，雖然準備加收景點維護費，但不會向有工作簽證或有居留證的外國人收取，只針對以觀光簽證來泰國的旅客。他更指出，今年預計將有2500萬名遊客入境泰國，屆時將帶來巨額的觀光收益。
雖然新規頒布，但國際旅客也在猜測是否真的會實施，畢竟泰國旅遊政策偶爾會有所更動。根據《路透社》，原本泰國政府在7日剛宣布入境旅客需要出示接種至少2劑的疫苗證明，且沒施打疫苗的旅客需要出示醫師開立的證明，沒想到9日時又再度改政策，取消旅客入境需要附上證明的規定，稱包括中國在內的國家，已經有足夠的免疫保護能力，無需多附加此項文件。髮夾彎的政策變化，讓人猜測此次的費用調整最終會不會也作廢，畢竟過去在疫情期間便有傳出要加收景點維護費的討論案，不過目前仍未徵收。