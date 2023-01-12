基層頻向賴清德喊開除黨籍 王世堅：相信他有智慧判斷
民進黨主席候選人、副總統賴清德昨（11）日前往基隆進行「向黨員報告政見發表會」聽取各方意見，卻遭遇許多地方支持者要求開除王世堅、高嘉瑜黨籍，對此賴清德則回應，上任黨主席後會針對違反黨紀者從嚴處置。對此王世堅今（12）日接受媒體訪問時，表示黨員若對他有意見，他會虛心檢討，但他也相信以賴清德的智慧與高度，他會知道如何處理。
記者丁上程／台北報導
王世堅今日接受媒體訪問時，表示民進黨是民主的政黨，黨員提出檢討與看法，十分符合民進黨「多元言論、百家爭鳴、由下而上」的創黨精神。王世堅強調，若黨員有對於他的任何建議與批評，他都會聽進去且虛心檢討，他也相信賴清德未來擔任黨主席後，以他的智慧與高度，應當知道如何來做處置。
王世堅強調，自己絕對不會主動退黨，但如果賴清德在上任後依照黨綱、黨章來處置他，他會欣然接受絕對不會抗辯，「我相信黨員們一時半刻間在情感上無法接受2022的挫敗，但若我只是出言警惕，就必須要被處罰的話，那就處罰吧！」
現場記者則追問，會不會因為黨內基層有所批評，未來對於批評的聲音會比較收斂？對此王世堅則表示不會，並表示自己認為每個人在社會上「最好的人設」就是最好自己，不可能因為某些人的期望就修正自己，「而且我相信真正愛民進黨的基層黨員，他們的心都是跟我在一起的，就像我這幾天受到這麼大毀滅式的攻擊，聲援我的都是創黨有理念的黨員，他們一直王世堅做法是對的。」