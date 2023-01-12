睽違10年　世界棒球經典賽在台中

我是廣告 請繼續往下閱讀
盧秀燕指出，世界棒球經典賽即將在3月份於亞洲地區舉行，包括台灣、日本等；台中市擁有台灣首屈一指的國際標準棒球場「台中洲際棒球場」，非常榮幸成為台灣賽事中的主要協辦城市，市府「有決心、有誠意」，務必要辦好。
盧秀燕，國際賽事很難得在台灣舉行，她高度重視此次機會，不僅可提高台中市的國際能見度，更能展現台灣參與國際賽事的能力，也可掌握商機行銷城市。今召開工作會議，包括主辦單位MLB、中華民國棒球協會，及悍創、午資等相關單位，市府並邀集各相關局處首長參與，討論準備工作，大家全力以赴。
MLB副總裁兼WBC主席Jim Small表示，「2023年世界棒球經典賽」官方首場比賽就在台中舉辦，睽違10年，世界各地將再度關注台中，很高興能把台中介紹給全世界，台中是一座運動友善城市，也是台灣棒球首都，很開心今天和大家見面。這場賽事背後少不了在座各局處及相關單位的協助，感謝市府及盧市長對賽事的支持，盼一起合作打造賽事，以舒適的環境迎接來自全世界的球員，也期許球員展現最好的球技。
運動局指出，世界棒球經典賽是全球棒球迷最關注的賽事，全世界僅4座城市具有舉辦資格，包括台灣台中、日本東京、美國鳳凰城、邁阿密；感謝主辦單位MLB、中華民國棒球協會、市府各機關全力推動籌備。
運動局長李昱叡表示，台中市曾榮獲世界棒壘球總會(WBSC)頒發「世界棒球之都」，台中洲際棒球場更是台灣首屈一指的國際標準棒球場，很榮幸經典賽擇定於台中市洲際棒球場舉辦，此屆賽事預賽分為A、B、C、D四組，A組包括中華隊、古巴、荷蘭、義大利、巴拿馬，取前兩名進軍東京複賽。
李昱叡說，市府積極籌備各項賽事工作，定期召開跨機關協調會議，今以賽事籌備、台中城市行銷、跨機關協調事項等議題進行籌備，包括賽事規模、外賓及外隊來台規劃、城市外交、觀光美食、交通服務、運動文化等面向；台中市具有舉辦重要國際棒球賽事的豐富經驗，也歡迎全國球迷到訪台中，營造中華隊最佳主場，應援本土球隊。