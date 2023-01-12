城隍爺發爐了！葉天倫憶豬哥亮「哽咽噴淚」大稻埕

賀歲大片《詐團圓》今（12）日到台北年貨大街掃街宣傳，葉天倫導演率領演員群隋棠、邰智源、盧以恩、屁孩（林政融）、藍鈞天，到霞海城隍廟拜拜祈求票房順利，採訪到一半還出現「發爐」的狀況，令眾人直呼「好兆頭！」演員群現場更發送起手寫的春聯，提前向大家拜年。曾與已逝男星豬哥亮合作拍攝《大稻埕》的葉天倫，再次回到大稻埕心中百般感慨，眼眶泛淚哽咽道：「豬大哥我們又拍了一個過年的電影，希望你可以保佑我們，讓全台灣的人都一起過個好年。」
記者黃雅琪/台北報導
每到春節前夕，年貨大街總會出現滿滿人潮！邰智源也透露自己很常來逛逛，特別是要買中藥的時候，他開玩笑說：「希望將來有機會能夠住到年貨大街來，這樣以後買年貨方便，如果說能夠在這邊買房子很好，我喜歡老房子，比較有人情味，吃東西方便、拜拜也方便。」葉天倫接著說：「這裡買房子也沒有很便宜！」
葉天倫被問到票房破億有什麼回饋？邰智源趕緊打岔說：「你不要亂講，因為破億很簡單！」葉天倫承諾票房破億會把剪掉的30分鐘戲通通公開，「我想還有很多的幕後祕辛可以公佈給大家！」邰智源補充：「破億的話，我們就再拍一部破億的電影回饋給大家。」葉天倫笑說：「我們就拍《炸湯圓》，講一個湯圓世家的故事。」電影《詐團圓》將於1月20日全台盛大上映。