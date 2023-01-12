需求疲軟、庫存去化　台積電估Q1營收季減14.1到18%

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與前一季相較，2022 年第4季營收增加了 2.0%，稅後純益則增加了5.4%。若以美金計算，2022 年第4季營收為199億3千萬元，較2021年同期增加了26.7%，較前一季則減少了 1.5%。
2022 年第4季毛利率為 62.2%，營業利益率為 52.0%，稅後純益率則為 47.3%。5 奈米製程出貨佔台積電2022 年第4季晶圓銷售金額的 32%；7 奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的22%。總體而言，先進製程（包含7奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的 54%。
台積電財務長暨發言人黃仁昭副總經理表示，儘管台積電領先業界的 5 奈米製程持續放量，公司第4季的營收表現仍受到終端市場需求疲軟以及客戶庫存調整所帶來的影響。時序邁入2023年第1季，因總體經濟情勢依然孱弱，台積電預期終端市場需求持續疲軟以及客戶進一步的庫存調整將更加影響公司業績。
根據對當前業務狀況的評估，台積電預計第1季合併營收預計介於167億美元到175億美元之間，若以新台幣30.7元兌1美元匯率假設，營收折合新台幣5126.9至5372.5億元，季減14.1到18.0%。毛利率預計介於53.5%到55.5%之間、營業利益率預計介於41.5%到43.5%之間。
此外，台積電2023 年的資本支出預估介於320億美元到360億美元之間，較2022年創新高的360億美元減少。不過，台積電指出將持續研發投資，估計今年研發費用將增加兩成。