「SOGO兔年福袋」初一限時3天開搶 拿12%回饋抽東京機票
農曆新年即將到來，各大百貨摩拳擦掌推出限量福袋搶客，遠東SOGO百貨台北店從1/22至1/24（大年初一至初三），限時3天門市推出破萬個福袋，只要購買福袋就送刮刮卡1張，初一最大獎把「星宇航空東京雙人來回機票」帶回家、初二「華泰瑞苑 瑞苑套房 一泊二食」、初三限定大獎「野漾莊園 大樹屋一泊四食」，還可搭配「福兔迎春刷好康」活動，指定銀行卡友消費最高可領12%回饋。同時，三井MITSUI OUTLET年節檔期，商場內專櫃品牌推出限量福袋大年初一開搶，最高可入手價值4倍以上商品，林口店在初一上午10:30熱鬧開賣。
記者鍾怡婷/綜合報導
長達10天的新春連假，SOGO特別攜手11大銀行推出「福兔迎春刷好康」，最高享8%回饋，同時，刷國泰世華CUBE卡再享4%回饋，消費最高可達12%！並且遠東SOGO百貨台北店於1/22~1/24（大年初一到初三）開賣「福兔袋好運」，讓消費者開心迎好年！初一至初三期間至SOGO台北店購買福袋商品，即可憑福袋商品上的「購買憑證」兌換刮刮卡1張，有機會刮中限定大獎暢遊陸海空。
初一大獎有「星宇航空東京雙人來回機票」；初二限定「華泰瑞苑 瑞苑套房 一泊二食」、初三限定「野漾莊園 大樹屋一泊四食」等好禮，好運刮刮樂共限量8,000份，刮完為止。初一到初三天天再加碼抽捷安特e’Bike 折疊電動輔助自行車 EXPRESSWAY E+(市價32,800元)。台北SOGO業者推出指定期間消費滿額抽好禮，大獎包括周大福金兔迎福純金擺件、SOGO禮券一萬元、dyson Digital Slim Fluffy輕量無限吸塵器等眾多實用好禮。
SOGO今年各樓層都有不同主題的福袋，一共推出破萬個福袋，包括忠孝館一樓「鴻兔大展抽好運」、三樓「福兔迎春 袋袋好運抽」；SOGO復興館四樓「服飾玉兔迎春福袋券」、五樓福兔袋好運紅包券。千萬不可錯過的還有「開運福兔有求幣應」限時活動，凡於大年初一到初三期間在SOGO百貨台北店LINE官方帳號參加「福兔開運金幣」抽獎活動，並出示得獎畫面即可兌換，限量1,000枚。當然，SOGO APP也有好康，忠孝館1/26(四)-1/29(日)憑SOGO APP快樂購卡消費累計滿2,000元，兌換「簡約舒活香氛機」壹台，數量限量送完為止。
同一時間，三井MITSUI OUTLET年節檔期，商場內專櫃品牌推出限量福袋初一開搶！最高可入手價值4倍以上商品。林口店於初一10:30熱鬧開賣；台中港店也於初一10:30開賣，並加碼每購買一組福袋可參加頂級舒壓「朵薩WELLDOSHA SPA券」抽獎；台南店則提早自小年夜當日11:00開賣，APP會員凡購買福袋單筆滿2,023元，再加贈100點會員點數。