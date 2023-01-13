抑低尖峰負載！台電高雄區營業處舉辦大用戶座談會

台電公司高雄區營業處於12日上午，在該區處禮堂，舉辦大用戶座談會，籲請機關學校、工商大戶踴躍參與節電措施，除可減少電費支出，亦對抑低尖峰負載有所助益，以因應夏季用電高峰。
記者黃守作／高雄報導
這項由台灣電力公司高雄區營業處業務組營業課所主辦的大用戶座談會，是由該處處長李衍新與副處長湯惠蓮、林昶旭共同主持，有該轄區契約容量達1000瓩以上特高壓及高壓用戶122位大用戶代表與會。
台電高雄區營業處處長李衍新表示，該處為提升高壓大用戶服務品質，每年均舉辦大用戶座談會，其目的是為協助用戶用電自主管理，並瞭解台電的需量競價措施方案，以讓用戶從節電過程中，得到實質的電費折扣，並藉此機會相互交流，建立與大用戶的溝通管道，共創台電與用戶雙贏的局面。
李衍新指出，為進一步協助大用戶掌握用電情況，盤點可行節電潛力，在會中介紹台電公司新增之高壓用戶服務入口網站功能，用戶可以即時掌握自身用電最高需量與用電情形，結合選用需量反應措施，達到更好的成效。
李衍新並指出，台電公司長期推動需量反應負載管理措施，用戶藉由自主用電管理，依本身用電特性、調整生產製程，選用適合的「需量反應負載管理措施」，並從節電過程中獲得電費折扣之實質獎勵，以抑低尖峰負載。