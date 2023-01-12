獨家曝光／「ZTF彗星」2月初接近地球 1生1次奇景搶先看
彗星特殊的星體、顏色和不定期的週期，一直都是夜空中令人著迷的觀測對象！近日一顆名為C/2022 E3（ZTF) 彗星，將於春節年假至2月初接近地球，該彗星有著綠色的彗髮，黃色的塵埃尾以及微弱的離子尾，可說是2023年最值得關注的天象之一！《NOWnews今日新聞》獨家取得中央氣象局天文站在去年12月底拍攝到C/2022 E3彗星（ZTF) 在夜空中的照片，相當耀眼奪目！氣象局天文站表示，C/2022 E3彗星會在2月1日最接近地球，不過由於月亮影響，反而在1月份春節連假最適合觀賞，只要尋找光害較少的空曠處，在午夜過後向東北方望去，有機會用肉眼就能看見，但利用雙筒望遠鏡觀測效果更好，有興趣的民眾春節期間可以多多把握。
記者張志浩/綜合報導
台北天文館研究組技士謝翔宇透露，C/2022 E3（ZTF) 彗星是在2022年3月，由加州理工學院茲偉基即時天文站（ZTF）無意中發現的，起初視星等僅有17.3等（數值越小亮度越亮），距離太陽約4.3個天文單位（約6.4億公里），最初被認為是小行星，但2022年11月初亮度已達到10等，甚至在12月進入業餘天文愛好者的視野內。
謝翔宇指出，C/2022 E3（ZTF) 彗星在今（12）日將最靠近太陽（近日點），距離太陽約1.1個天文單位（約1.6億公里），由於距離太陽還有一段距離，因此讓C/2022 E3（ZTF) 彗星躲過太陽引力的破壞，得以讓它繼續靠近地球，並在2月1日最接近地球，距離為0.28個天文單位（約4188萬公里），亮度約為5等，屆時路徑將會從北斗七星和北極星中間穿越，從大年初一（1/22）起至月底，在午夜過後鎖定東北方位，是最佳的觀測時間和位置。
氣象局天文站提到，C/2022 E3（ZTF) 彗星目前在北冕座，1月中旬將移入牧夫座內，並於凌晨1時過後自東北東方升起，主要出現在清晨的天空中，亮度已緩慢增亮至7等，隨後一路北漂，陸續經過牧夫座(1/14)、天龍座(1/22)及小熊座(1/26)，並在月底進入鹿豹座，2/1最接近地球，1月份較佳的觀看時機為下旬，因為此時段彗星較亮且自地平升起的時間較早，下半夜觀測時段受月光影響的時間較少，預計這顆彗星將在這段時間有最長的尾巴長度。依小行星中心的估算，月底彗星的亮度可達5.4等。
謝翔宇補充，C/2022 E3（ZTF) 彗星受到關注主要有2個原因，首先是它的週期長達5萬年，也就是人這輩子只能觀賞一次，其次是目前並無其它彗星通過地球的趨勢，推估是2023年已知最亮的彗星，上一次有如此受矚目的彗星，已經要追溯到2022年初的C/2021 A1彗星，而由於出現方位和時間，C/2022 E3（ZTF) 彗星將是北半球相當適合觀察的天象，有興趣的民眾絕對不要錯過。