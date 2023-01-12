林志玲等級待遇！Akira按摩伺候王彩樺 網羨：太幸福
日本籍「國民姐夫」Akira陪同老婆林志玲定居台灣，一起照顧家人，他入境隨俗適應的不錯，也成了媒體寵兒，接下廣告代言及節目邀約，近日參與修繕事業實境節目《神祕五金行》錄製，和王陽明、温昇豪、禾浩辰、王彩樺及蔡昌憲一起學習新技能，變身裝修達人，協助需要幫助的人。王彩樺昨（11）日曝光他在螢光幕後的貼心行為，讓網友直呼真的是暖男！
記者江芷稜/綜合報導
這檔衛視中文台的實境節目《神祕五金行》，月初在台南安平開鏡，身為台南女婿的Akira放下日本天團的身段，穿著輕鬆的牛仔褲加入團隊，讓人備感親切。王彩樺在臉書秀出兩人私下合影，笑說：「謝謝國民姐夫Akira這麼貼心，每天錄影一整天很辛苦了，還幫長輩（我）按摩，實在是太貼心了，人好、心好、又細心，又充滿正能量，永遠支持國民姐夫」。
合影裡，41歲的Akira穿上修繕工作圍裙，站在號稱「台灣濱崎步」的54歲王彩樺背後，親切為她按摩肩頸，關係看起來很不錯。王彩樺在這檔節目裡是唯一的女嘉賓，開心與高顏值帥哥同台，被眾星拱月當C位，還能享受林志玲才有的禮遇，也讓她日前嗨喊：「通告費不用領了」，網友羨慕地說「這太幸福了」！