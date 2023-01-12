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金鐘獎又出包！《火神的眼淚》導演見獎座嘆：喜悅被澆熄

▲《火神的眼淚》在金鐘57拿下戲劇類最佳人氣獎。（圖／翻攝陳庭妮臉書）
▲《火神的眼淚》在金鐘57拿下戲劇類最佳人氣獎。（圖／翻攝陳庭妮臉書）

娛樂中心／綜合報導

第57屆金鐘獎主題歌曲獎原本由《良辰吉時》的歌曲〈I Promise〉拿下，後來遭質疑不符合報獎資格，文化部後來也決議取消得獎資格，改由《俗女養成記2》插曲〈蚵仔麵線〉獲獎，並向參賽單位及各界致歉。豈料金鐘獎又再度出包！戲劇類最佳人氣獎得主《火神的眼淚》爆出獎座竟然「未刻上出品單位」，反而只有刻承辦單位三立的名字，讓導演蔡銀娟很傻眼，還好反應以後，文化部也立即重新製作頒發。

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《火神的眼淚》導演蔡銀娟昨（11）日在臉書發文，表示生平第一次拿到金鐘獎獎座，原本充滿期待與興奮的心情，不料再看到獎座上的名字後，喜悅被澆熄了，「代之而起的是驚訝又難過的情緒，因為，這座獎座上，清楚刻上的是三立的名字，而不是公視、myVideo或我們冬候鳥的名字。是的，就在《火神的眼淚》正下方，刻的是『承辦單位：三立電視股份有限公司』」。

▲▼金鐘57戲劇類最佳人氣獎得主《火神的眼淚》爆出獎座竟然「未刻上出品單位」，反而只有刻承辦單位三立的名字。（圖／翻攝自臉書）
▲▼金鐘57戲劇類最佳人氣獎得主《火神的眼淚》爆出獎座竟然「未刻上出品單位」，反而只有刻承辦單位三立的名字。（圖／翻攝自臉書）
蔡銀娟接著說：「《火神的眼淚》明明是公視跟myVideo出資、由冬候鳥製作的影集，而且，其他的金鐘獎座都跟往年一樣，獎座上刻的是節目名稱或獎項、參賽者，而不是三立的名字。」讓她搞不懂，為什麼人氣獎卻是這樣的做法，「收到這個獎座後，我非常驚訝與沮喪，甚至不覺得這樣的獎座，是對我們火神製作單位或投資方的鼓勵，從獎座上來看，難道不會疑惑《火神的眼淚》到底是哪一家的作品」？

她坦言：「我們冬候鳥用心又爆支地創作出火神，而公視及myVideo不但投入鉅資、而且也非常用心地宣傳火神。」結果火神在激烈的競爭中終於脫穎而出，獲得觀眾票選獎之後，獎座上卻是三立的名字，讓她錯愕又難過，不禁在文末感嘆：「金鐘人氣票選獎，是經過許多觀眾投票選出的獎項，具有某種意義。三立明明是金鐘獎承辦單位，而不是人氣獎得主，這樣的獎座設計實在讓人好傷心，為什麼不是在《火神的眼淚》下面，直接清楚刻出公視、myVideo及冬候鳥電影的名字呢？畢竟這是第一屆金鐘人氣獎，意義重大啊」。

文化部影視局得知此事後，馬上聯繫三立，也告知三立會派快遞取回獎座，重新印製後再送回，「謝謝影視局這麽快速地回應！影視局長還來電致歉，我超感動的。」她也不忘感謝所有相關人員：「謝謝所有相關人員的辛苦！期盼能早日看到新獎座在火神的眼淚下方清楚刻出：公共電視文化事業基金會、台灣大哥大股份有限公司、冬候鳥電影文化事業有限公司。再次感謝所有工作人員及相關人員的付出，祝福大家平安滿滿」。（編輯：郭佩蓉）


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