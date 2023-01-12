林右昌、林佳龍皆傳為入閣人選 王世堅：應沉潛一段時間
行政院長蘇貞昌傳出在立法院會期結束後，將會辭去閣揆一職，而閣揆人選將由前副總統陳建仁接任。而近日新內閣人選也甚囂塵上，傳出副院長將由鄭文燦接任，基隆市前市長林右昌擔任交通部長，內政部長懸缺則由屏東縣前縣長潘孟安接任，至於參選新北市長失利的交通部前部長林佳龍，則擔任總統府秘書長一職。對此民進黨台北市議員王世堅表示，這幾個中生代精英都有各自優秀的部分，應當先沉潛一段時間聽取民間聲音，再加入國家治理的行列會比較好。
記者丁上程／台北報導
王世堅表示，如果以敗選或是他們先前在位子上，但因揹負政治責任而離開，來揶揄這些民進黨這些中生代精英，他認為大可不必，「大家不同的政黨，在朝在野應該互相尊重，我想提出這樣聲音的，應該是在野黨吧，我認為大家互相尊重。」王世堅說，他建議這幾位精英都可以先在民間沉潛一段時間，聽取民眾的心聲後，再加入治理國家的行列。
「但現在可能因為箭在弦上了，有很多國家的政務要推動，所以必須借重他們的長才。」王世堅說，他認為以一個人選舉一時的成敗或進退，來論斷說他這個人適不適任，這樣的評估跟分析太尖酸刻薄了，「今天的跌倒不代表明天就做不好，昨天的跌倒，或許他今天站起來了。」
王世堅強調，不敢講說每一位都可以及時上手，但至少在他理解中，有好幾位都是一直在準備當中隨時待命，「我知道有幾位很優秀的，我不敢說每一位，但至少我知道有好幾位是很優秀的，隨時都在充實他自己。」王世堅說，現在斷定這些菜是舊菜、冷菜，或者是老菜新炒都過於武斷，至少先讓他們做做看，而且幾位中生代先前有一些經驗、挫折，相信他們應該可以更好的政策作為。