北市春聯「兔來萬安」 王世堅：乾脆在市府蓋蔣萬安銅像
台北市政府發行的新年春聯，題字為「兔來萬安」，由於以新任市長蔣萬安的名字入題，也引發熱議。對此「頭號柯黑」民進黨台北市議員王世堅則諷刺蔣萬安，覺得他頗有其曾祖父蔣中正之鋒，「我建議蔣萬安要以個人名號做偶像式崇拜，市府一樓的大廳可以樹立一個萬安銅像，就誠如他講的萬事平安，那就平安徹底。」
記者丁上程／台北報導
王世堅今（12）日接受媒體訪問時，被問到市府春聯把蔣萬安的名字入題一事，王世堅直言，如果是蔣萬安個人的競選小物，用個人的經費下去印，要怎麼印都沒關係，「但這是公帑，民政局以往發的春聯，都不希望有個人偶像包裝在裡面。」王世堅直言，他認為蔣萬安有像他曾祖父、前總統蔣中正一樣，「我建議蔣萬安要以個人名義做偶像式崇拜，可以直接在市府一樓樹立一個蔣萬安銅像。」
王世堅也表示，自己在蔣萬安這上任這幾個月來，很認真地觀察他的施政與一舉一動，「每一任民選市長最重要的就是上任三個月在做什麼，有沒有好好把握這三個月時間。」王世堅直言，以他過去的經驗來說，前三個月會牽動未來四年的施政成績與走向，「我一定會送他禮物，而且是一個意義深遠、一語道破的禮物。」