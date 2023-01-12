蝦皮購物消費趨勢出爐！男女偏好翻轉　綠色消費成顯學 

我是廣告 請繼續往下閱讀
儘管當今社會通膨飆漲，全年齡段的網購用戶數量和消費力仍有驚人成長。觀察站上整體消費者輪廓，最常使用蝦皮購物之族群年齡落於18-24歲，可見蝦皮多樣化的商品選擇、具有競爭力的價格仍是學生與小資族使用電商平台考量的重點。而整體平台銷售主力仍來自女性，消費力最高的年齡區間則由「30-39歲女性」奪下冠軍！觀察男女用戶的消費偏好品類，結果令人出乎意料，男性用戶於站上最常購買「美妝保健」、「美食」品類，反觀女性今年度偏好的品類以「家電」、「手機平板與配件」為主。進一步觀察發現，男性在「美妝保健」品類消費主要貢獻給保健食品，並以「40-44歲男性」為主力購買族群，益生菌、葉黃素、維他命等常態性保健食品皆是熱銷商品；而去年疫情再起之際，女性對於小家電、廚房家電需求大幅提升，皆是消費偏好轉移的主因。
熟齡族「錢」力認證！去年度用戶數增幅最高的族群由「55-70歲男性」拿下，顯見中高年齡層用戶逐漸愛用電商，而為了解決消費者擔心買到假貨的疑慮，蝦皮購物化身品牌羽翼，以「安心退」和「正品保障」等多樣保護消費者的措施優化下，更帶動提升中高年齡層在蝦皮商城的消費意願，尤其55-70歲用戶的商城全年度訂單量較去年成長3成以上，購買高單價珠寶的消費總額更是去年的1.7倍，皆展現中高年齡層的驚人消費潛力！
回顧2022年消費趨勢，蝦皮購物觀察消費者更加「精打細算、減少衝動購物」，因此「價格」仍是消費者最關注的決策因素，且「計畫性購買」的行為頻率逐漸增加，像是多數用戶於大檔優惠時一次購買衛生紙、尿布、洗衣清潔劑等民生必需用品，使得「居家生活」仍舊穩坐2022年度最熱銷品類。上半年本土疫情升溫，確診人數單日逼近10萬例，在各大企業實施遠距辦公、居家時間延長影響下，4至6月生鮮和冷凍食品短短3個月增加超過4,500萬筆訂單，廚房電器訂單量更創下今年最高，顯見自煮風潮盛行。
下半年隨著國門開啟，遠程旅途必備的行李箱和旅遊用品訂單量提升超過6成，相機相關配件、運動鞋等訂單量也可看到明顯增長；尤其年末口罩政策解封、使社交商機再次引爆，年底開架式口紅、粉底等銷量提升約3成。有趣的是「書籍及雜誌期刊」異軍突起，成為2022年度訂單成長幅度最高的品類，其中增長幅度最大的是電子書，年度訂單量暴增近3倍，推測下半年民眾開始外出旅行，長程旅途帶起數位閱讀風氣的提升，其他像是星座和算命相關書籍、職涯探索與自我成長類書籍，訂單量較去年皆有2倍以上增幅。此外，為提倡環保永續理念，行政院環保署制訂政策規範餐飲業者不得使用一次性塑膠杯，引起民眾採買環保杯熱潮響應政策，2022年年末站上環保杯、保溫瓶等商品訂單量相較上半年成長近4成，可見在政策助力下「綠色消費」漸成顯學，也替網購平台帶來成長動能。
蝦皮購物揭曉2022年度關鍵字排行榜，當防疫成為常態，消費者日常生活已離不開「口罩」，無庸置疑榮登今年最熱搜關鍵字，總年度搜尋次數衝破300萬，更佔據1至11月站上每月搜尋排行第1名；而今年4月本土疫情爆發，「血氧機」也首度躍升關鍵字前10名，「酒精」、「噴霧槍」等防疫必需品也榜上有名；隨著年底口罩禁令鬆綁，適逢聖誕節、跨年等節慶，也驚喜發現「聖誕禮物」、「交換禮物」終於擠下「口罩」成為12月最熱搜關鍵字！其他十大年度關鍵字1到9名分別為：手機殼、拖鞋、水壺、小米、藍芽耳機、switch、外套、行動電源、洋裝，可窺見後疫情時代消費者不只注重視聽娛樂、居家遊戲等3C體驗，也開始購買水壺、行動電源等外出旅遊必備用品，外套、拖鞋、洋裝等外出穿搭需求連帶提升，消費者逐步從室內走向戶外。
作為娛樂電商龍頭，蝦皮購物為滿足消費者的多元需求，以直播、遊戲等娛樂互動式內容拉近與消費者距離。2022年蝦皮購物於站上推出近80萬場直播，相當於平均每天就有超過2,000檔直播，在疫情影響下，民眾待在家看直播的時間延長，今年平均每日觀看直播時長較去年增加17萬小時，觀看人次將近去年的3倍。直播觀眾族群仍以女性為大宗，尤其受到「35-49歲女性」喜愛，另外也發現兩大直播潛力族群，一者為「18歲以下青少年」，觀看直播人次較去年成長超過3倍，可見在短影音和娛樂直播風潮深深影響年輕世代的消費決策；第二大潛力股則是「55-70歲男性」，不僅觀看人次較去年成長4倍以上，也與下單量成正比，整年度直播下單金額超過5千萬，網購不只是年輕人的專利，熟齡族群消費力與數位力也不容小覷。蝦皮購物今年也將不斷優化站上直播服務，與多元且豐富的品牌合作，為用戶帶來消費與娛樂兼具的優質體驗。