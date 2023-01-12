大年初一不是兔年？搞錯生肖衰一生 「關鍵分界」是這天
大年初一喜迎兔年？命理專家楊登嵙老師提醒，實際上虎年一直要到國歷2月4日、也就是節氣「立春」當天才正式開始，所以在這之前出生的小朋友，都是屬虎而非兔，尤其兩種生肖的命格、禁忌大不相同，要特別注意自己的正確生肖，否則一不小心恐搞錯一輩子，在買房跟開運上會有相當大的差異。
記者鍾怡婷/綜合報導
楊登嵙老師表示，有許多民眾誤以為大年初一就是兔年正式開始，但實際上今年虎年要到2023年2月4日上午10時42分21秒、節氣「立春」過後才算結束。原因在於生肖交接的正確標準是以立春為基準點，但由於今年癸卯年閏年的關係，除夕過年來得特別早，因此在年節前出生的小朋友，實際生肖都還不是屬兔，而是虎寶寶。
楊登嵙建議，在國曆1、2月出生的民眾，可以回過頭確認一下當年立春的時間，翻看萬年曆來確認，以免搞錯生肖一輩子。由於生肖命格會影響磁場，因此算八字的時候都需要正確的生日時間，尤其是不同生肖在取名、買房、幸運方位都有相當大的差異。
24節氣開始的時間需要精準到每一秒，需要根據各地天文台的時間為標準，柯柏成命理老師表示，以香港地區而言會根據英國皇家航海曆書局及美國海軍天文氣象台提供的天文數據計算，華人地區則以南京紫金山天文台發布做為參考, 但差距都在幾分鐘之內, 提供給大家參考。