艾成離世5個月！王瞳擁人形立牌同框：很痛但不再哭了
來自馬來西亞的男星艾成，去年8月意外墜樓離世，徒留遺孀王瞳以淚洗面，但為了延續老公的夢想，她和堂哥繼續營運艾成生前苦撐的餐廳「艾叻沙」，今（12）日在網路直播販售餐廳的冷凍食品，王瞳抱著艾成的人形立牌和愛犬一起入鏡，坦言為了這場直播做了很多心理建設，「很痛…但不苦也不再一直哭了（偶爾哭）」。
記者江芷稜/綜合報導
她坦言自從去年事發後，至今5個月才踏入餐廳，「走進艾叻沙需要很多勇氣，我很怕自己淚崩，他有很多事情需要我們幫他完成」；儘管當初餐廳企劃受到意外和疫情影響，進度一度延後，這次靠著艾成姐夫和自己堂哥幫忙，研發出新口味，才能讓艾成的想法付諸實現。她笑問粉絲「大家想看我們同框嗎？」隨即抱著艾成的人形立牌一起入鏡，在鏡頭前保持笑容，邀請歌迷們可以來餐廳找他拍照、打卡。
她透露，餐廳牆上的字「愛是永不止息」是自己的親筆字，本來要讓艾成寫，但他自稱從小都在唱歌，很少寫字，怕自己的字太醜，決定讓老婆代筆，寫下聖經的句子。王瞳這次打起精神為餐廳直播，表示去年大家過得很不容易，遇到很多人生課題，但只要心裡篤定、有定錨撐住，即使狂風暴雨都不會迷失方向，面臨網友湧入鼓勵留言，她強調今年會繼續勇敢，謝謝粉絲們一路上的陪伴，「我也是艾成的一個創作，嫁給他是很幸福的事情。」