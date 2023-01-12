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艾成離世5個月！王瞳擁人形立牌同框：很痛但不再哭了

▲王瞳抱著艾成立牌入鏡，坦言花了5個月時間，才有勇氣踏入兩人經營的餐廳。（圖／翻攝自王瞳FB）
▲王瞳抱著艾成立牌入鏡，坦言花了5個月時間，才有勇氣踏入兩人經營的餐廳。（圖／翻攝自王瞳FB）

記者江芷稜/綜合報導

來自馬來西亞的男星艾成，去年8月意外墜樓離世，徒留遺孀王瞳以淚洗面，但為了延續老公的夢想，她和堂哥繼續營運艾成生前苦撐的餐廳「艾叻沙」，今（12）日在網路直播販售餐廳的冷凍食品，王瞳抱著艾成的人形立牌和愛犬一起入鏡，坦言為了這場直播做了很多心理建設，「很痛…但不苦也不再一直哭了（偶爾哭）」。

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▲艾成（中）今年7月客串演出《決勝的揮拍》，謝佳見（右）、程予希（左）到餐廳拍戲，享用馬來西亞料理。（圖／民視提供）
▲艾成（中）去年7月客串演出《決勝的揮拍》，邀請謝佳見（右）、程予希（左）到餐廳拍戲，享用馬來西亞料理。（圖／民視提供）
▲艾成與王瞳及愛犬Haru，上個月慶祝結婚2周年。（圖／艾成臉書）
▲艾成與王瞳及愛犬Haru去年慶祝結婚2周年，一家三口入鏡很幸福。（圖／艾成臉書）
她坦言自從去年事發後，至今5個月才踏入餐廳，「走進艾叻沙需要很多勇氣，我很怕自己淚崩，他有很多事情需要我們幫他完成」；儘管當初餐廳企劃受到意外和疫情影響，進度一度延後，這次靠著艾成姐夫和自己堂哥幫忙，研發出新口味，才能讓艾成的想法付諸實現。她笑問粉絲「大家想看我們同框嗎？」隨即抱著艾成的人形立牌一起入鏡，在鏡頭前保持笑容，邀請歌迷們可以來餐廳找他拍照、打卡。

▲艾成的餐廳仍留著他的人形立牌，歡迎粉絲前來拍照。（圖／翻攝自王瞳FB）
▲艾成的餐廳仍留著他的人形立牌，歡迎粉絲前來拍照。（圖／翻攝自王瞳FB）
▲王瞳拿著艾成的紙盒包裝直播，希望能將他的餐廳繼續延續下去。（圖／翻攝自王瞳FB）
▲王瞳拿著艾成的紙盒包裝直播，希望能將他的餐廳夢想繼續延續下去。（圖／翻攝自王瞳FB）
她透露，餐廳牆上的字「愛是永不止息」是自己的親筆字，本來要讓艾成寫，但他自稱從小都在唱歌，很少寫字，怕自己的字太醜，決定讓老婆代筆，寫下聖經的句子。王瞳這次打起精神為餐廳直播，表示去年大家過得很不容易，遇到很多人生課題，但只要心裡篤定、有定錨撐住，即使狂風暴雨都不會迷失方向，面臨網友湧入鼓勵留言，她強調今年會繼續勇敢，謝謝粉絲們一路上的陪伴，「我也是艾成的一個創作，嫁給他是很幸福的事情。」

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