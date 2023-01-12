週末跌破10度！下週「2波冷氣團」接力 春節天氣有變數
今（12）日台灣附近吹東南風，各地氣溫明顯回升，明（13）日再轉偏南風，溫度可望再升攝氏1~2度，不過民眾可要好好把握這幾天陽光露臉的天氣了！中央氣象局表示，下週日（1/15）將有一波大陸冷氣團南下，部分地區最低溫僅剩攝氏9度，下週四到週六除夕（1/19至1/21）又觀測到一波大陸冷氣團虎視眈眈，整體來說，春節前一週都是偏冷的情況，恐怕會一連冷到過年！尤其北台灣民眾一定要注意保暖，是否影響後續春節連假天氣還有待觀察。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局預報員陳伊秀指出，下週日第一波大陸冷氣團將影響至下週三（1/18），北台灣整天只有攝氏13至15度，低溫攝氏12至13度，空曠地區僅攝氏9至10度；中部白天高溫攝氏22至23度，低溫攝氏12至13度；南部高溫攝氏25至26度，低溫攝氏14至15度，需要留意日夜較大的溫差。
而下週三首波大陸冷氣團遠離後，各地氣溫略為回升，不過下週四（1/19）起再迎接一波大陸冷氣團，實際強度雖然要再觀察，不過預期寒冷程度將與下週一至下週三類似，提醒民眾外出、返鄉一定要多加留意保暖。
降雨部分，今明兩天台灣各地大多是多雲到晴，水氣明顯增加的時間點在週六下午鋒面接近後，北部及東北部地區雲量增多，降雨較明顯，尤其是基隆北海岸、北部山區，其他地區也有局部短暫雨，中南部則維持多雲到晴，預計這樣的環境也會持續到下週三。
明天各地氣溫分佈上，陳伊秀說，北部高溫攝氏27度、中部攝氏28度、南部攝氏29度、東部攝氏26度；低溫中部以北攝氏17度、南部攝氏18度、東部攝氏19度。此外，由於風向轉吹東南風到偏南風，加上風力較弱，除了中南部地區的空氣品質將持續較差外，中部以北包括台北地區也將受到空污影響，請民眾多加留意。