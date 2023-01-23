10大「最美星二代」神顏值超逆天！歐陽娜娜、韓菲全上榜

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「台灣第一名媛」孫芸芸的女兒廖思惟（Trinity）擁有和媽媽一樣美的精緻臉蛋、纖細身材，目前正在澳洲讀書，經常在社群平台分享生活點滴，吸引大批網友關注。她對於「美」很有自己的想法，表示很多女孩會對容貌感到焦慮，她以前也不例外，曾為了減重把身體搞壞，後來才領悟健康的重要，也改變了自己，在心態上做出改變，「每個人的要求跟身體需求都不一樣，好好愛自己，不要把身體搞壞了」。
沈月
「性感女神」港星邱淑貞1999年嫁給富商老公沈嘉偉，兩人結婚後育有3千金，其中已邁入時尚圈的大女兒沈月，完美複製媽媽的美貌，深受各大廠商喜愛，在許多時尚場合都能見其身影，甚至被譽為「最美星二代」。沈月不僅擁有高顏值，她也是高學歷分子，目前就讀加拿大英屬哥倫比亞大學，會中、日、韓、英文多種語言，是位美貌與智慧兼具的星二代。
歐陽妮妮
藝人歐陽龍、傅娟的26歲大女兒歐陽妮妮是圈內知名「星二代」，擁有精緻五官、高䠷身材的她，經常在社群媒體分享美照，雖然出道至今爭議不少，不過她仍選擇用高EQ面對，也獲得許多粉絲支持，在2020年更首次擔綱演出偶像劇《腦波小姐》第一女主角，為演藝事業再創高峰。
歐陽娜娜
藝人歐陽龍、傅娟的二女兒歐陽娜娜氣質出眾、外型甜美，從小熱愛音樂的她，11歲時獲得全國音樂比賽國小組大提琴獨奏冠軍，後來以特優第一名保送師大附中音樂班。13歲時考上美國柯蒂斯音樂學院，還獲得全額獎學金，2015年改為在家自學，直到18歲入學美國波士頓伯克利音樂學院。近年事業重心轉往中國大陸，卻也引起許多爭議，就有中國娛樂博主表示她在中國的人氣「雪崩式暴跌」，給出「3原因」，第一「浮誇演技」、第二「和男性相處無分寸」和第三「歌曲抄襲風波」，雖然爭議多，卻也是三姐妹當中知名度最高的一位。
許曦文（Elly）
女星小S（徐熙娣）和老公許雅鈞婚後育有3個女兒，分別是Elly（許曦文）、Lily（許韶恩）和許老三（許曦恩）。大女兒許曦文擁有一張「高級厭世臉」，受到許多品牌喜愛。而去年改編自日本恐怖大師伊藤潤二作品的華語影集《聰明鎮》釋出劇照，許曦文一張「蛞蝓少女」照也引起熱議，她說當初看到人物概念設計圖後，便開始期待最終的成品，因為絕對會是一個讓所有觀眾印象深刻的角色，也讓大批網友相當期待。
許韶恩（Lily）
小S（徐熙娣）二女兒Lily近年跟隨媽媽、姊姊的腳步踏進演藝圈，擁有清秀長相、優雅氣質，時常透過社群平台與粉絲互動，圈粉無數。近日她穿上超難駕馭的「死亡芭比粉」套裝，整個人仙氣爆棚，宛如真人芭比，不輸小S去年7月在金曲紅毯上的「超吸睛」同色系洞洞洋裝。
韓菲
藝人余皓然和王中平結婚多年，是演藝圈的出名的模範夫妻，兩人婚後生下一對高顏值兒女「韓靖與韓菲」，目前在加拿大多倫多大學讀書的她，不僅長相甜美，還擁有天籟美聲、超強的樂器實力，也時常在IG發出自彈自唱的影片，近期更登上時尚雜誌，未來發展相當令人期待。
黃于庭
「台灣濱崎步」王彩樺的大女兒黃于庭擁有超高顏值，遺傳了媽媽的動人大眼、傲人身材，還曾轟動PTT表特版，網友更封王彩樺是「國民岳母」，她也樂得當炫女魔人，時常在臉書PO出女兒的美照。母女倆去年底攜手主持新節目《媽呀！好好玩》，播出後收視也創下佳績，讓母女倆人氣持續上漲。
李紫嫣
李㼈和熊家婕的「校花女兒」李紫嫣五官清新、氣質出眾，靠自己報名女團海選，成功脫穎而出，成為女團PER6IX的最小成員。成績優異、平常喜歡閱讀、寫作的她，也順利考上國立師範大學國文系。她去年年底在IG發出唯美近照，頭髮又黑又直，加上一雙深邃電眼，相當吸睛，她也在文內透露19歲的恐慌與自我期許，「我還是不夠勇敢，還是走一步路要回頭望十次，所以想給自己的19歲期許就是，請作一個你明知道會受傷但也會成長的決定吧！」引起熱議，網友也讚她長得像年輕的江祖平。
王敏淳
藝人檢場與李翊君的21歲女兒王敏淳小名香奈兒，高二就跳級升大學，到美國波士頓伯克利音樂學院就讀的她，擅長演奏長笛和鋼琴，2017年順利出道，小小年紀就被音樂才子嚴爵相中簽下，成為旗下首位藝人。而關於「藝名」為何是香奈兒，她曾表示是外婆取的。除了推出自創歌曲，她也有參與戲劇、廣告演出，演藝成績相當亮眼，平常也會透過YouTube分享校園日常、保養方式等，擄獲不少粉絲的心。（編輯：郭佩蓉）