女星媽賣鹹酥雞！醫一查「肺冒小白點」她驚：講得很嚴重
40歲藝人王嫚萱（舊藝名湘瑩），過去曾因醉毆運將事件，演藝形象全毀，一度回到淡水陪媽媽賣雞鹹酥雞，如今挺過低潮，重新在演藝圈出發。不過，王嫚萱近日在節目上透露，定期做健檢的媽媽，有次卻被檢查出肺部有小白點，很有可能是「肺塌陷」，把王嫚萱嚇壞，感到非常自責。
娛樂中心/綜合報導
王嫚萱日前在節目《醫師好辣》上分享，媽媽有固定去醫院做檢查的習慣，有次醫師表示，「對耶！都忘記妳在賣鹹酥雞了！」，便主動幫忙檢查肺部狀況，結果卻意外發現長出小白點，雖然無法確定好壞，但一聽到醫師說很有可能是「肺塌陷」，就讓王嫚萱感到很自責，「天哪！我們怎麼沒有幫媽媽注意到這件事情。」
經過討論後，王嫚萱為求心安，決定帶媽媽去另一間醫院做檢查，幸好小白點只是「血管肥大」而已，只要後續定期去做追蹤即可，「不然前面那醫師講得很嚴重，我媽媽可能肺塌陷，我心裡想說肺塌陷是已經可能沒辦法呼吸了。」
對此，胸腔內科醫師徐培菘解釋，由於低劑量電腦斷層太過仔細，會看到太多細微變化，第一次檢查時可能小白點僅有0.3、0.4公分，無法透過外型去判斷，因此他強調「定期追蹤」的重要性，「就是把它當作壞人，當作它會變大，變大就是惡性，追蹤後如果沒有變動，那良性的機會就會變得比較高。」至於「肺塌陷」雖然聽起來好像很嚴重，但徐培菘醫師表示，那其實是放射科在打報告的一個術語，不必太過緊張。（編輯：詹鎰睿）