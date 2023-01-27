獨／愛女車禍摔斷腿「流著血救人」 王彩樺親吐內心煎熬
資深藝人王彩樺雖已年過半百，但整個人看起來依舊年輕、有活力，受封為「台灣濱崎步」，與老公黃品文踏入婚姻後，迎來2位寶貝女兒，分別是19歲的大女兒庭庭（黃于庭），以及小女兒黃繶帆。王彩樺近來接受《NOWnews今日新聞》訪問，分享首次與庭庭同台主持節目《媽呀！好好玩》的心情之外，也透露對方前年年底曾因一場車禍而骨折，讓身為家長的她，相當心疼。
記者侯家瑜/台北報導
庭庭目前就讀淡江大學資訊管理系二年級，在學校附近租房子，王彩樺表示庭庭向來乖巧，基本上都會主動報備行蹤，所以不太會阻止她出去玩樂。不過孩子在外，難免會讓做父母的擔心，王彩樺透露庭庭大一時，曾因一場車禍意外，導致右大腿開放性骨折，「她騎車載學姊，撞到的時候，學姊也不慎推到她，不過庭庭很善良，儘管第一時間還流著血，她還去把車牽起來，幫學姊脫困。」表示庭庭雖然身上還留有傷疤、額頭被縫幾針、不能正常跪著，但幸好年輕復原力快，所以還能從事熱愛的舞蹈，而身體髮膚，受之父母，王彩樺坦言不可能不心疼，但她仍樂觀地說：「人生意外難免，都是小事的話，就是菩薩保佑。」
王彩樺與庭庭攜手主持《媽呀！好好玩》，母女倆一起到桃園、嘉義、台南、高雄和台中等地旅遊，基本上都是在庭庭沒有上課的時間，也不擔心女兒課業受影響，「她對自己要求高，是個懂得奮發向上、有紀律的孩子。」至於演藝圈，王彩樺認為時間還早，不用急著幫女兒做決定，她也大談女兒的優點：「庭庭笑起來很甜、自然不做作又很有觀眾緣。」但庭庭本業畢竟還是學生，仍希望她先以學業為主。談到過年計畫，王彩樺表示相隔多年，終於要帶全家人出國5天，初二就會出發去韓國明洞旅遊，坦言往年都會趁過年，好好在家休息，但這次就想好好陪小孩出去走走。