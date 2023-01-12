郭書瑤就愛「膚淺」！肉色裝勒出性感曲線 不露臉原因曝
郭書瑤睽違3年推出最新單曲《膚淺》，郭書瑤為了新歌特地換上量身打造的「滿膚寶」裝，這套與膚色同色階的造型服，展露她辛勤健身下，無與倫比的美麗小蠻腰，郭書瑤表示：「特別為新歌《膚淺》量身訂做造型裝，來營造與肌膚零距離的意象，造型師還給這套衣服可愛的小名～『滿膚寶』裝，希望大家更能注意到這首歌喔！」
記者吳雨婕/綜合報導
提到睽違3年再發歌的心情，郭書瑤說：「這是第一次從前置到後製都有參與討論的單曲作品，覺得是一趟很新鮮的學習之旅，但也滿緊張的！」她也特地為《膚淺》練舞，藉著新單曲，郭書瑤想跟大家分享「深淺」觀點，「每次說喜歡身高高、長的帥的男生，就被說『膚淺』，但在戀愛裡，沒有膚淺哪來的深愛。」展露愛裡對比的另類說法。
被問及詮釋《膚淺》最難的部分是哪裡？郭書瑤說：「對我來說音域偏高，還有語氣很難駕馭，但就是一直不間斷練習，配唱的時候，靠製作人講故事、用想像力來輔助唱歌。」特別的是，郭書瑤為新歌穿肉色裝大尺度秀出小蠻腰，但單曲封面卻相對「保守」沒露出漂亮的臉龐，只有嘴唇和鎖骨見客。對此，郭書瑤笑說：「就是不想露臉而已！」並笑說：「這樣對歌曲更有想像力，可以把focus放在整首歌上！」