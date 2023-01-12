蔡依林激裸水鑽服紅到海外！天后凱蒂佩芮狂讚：我的最愛
流行天后蔡依林（Jolin）剛結束6場的「UGLY BEAUTY」台北小巨蛋演唱會，獲得觀賞者高度評價，尤其是她斥資1,800萬元台幣打造的11套華麗新造型，讓歌迷相當驚豔，一套看似三點全露的「裸鑽尤物」禮服，連國際天后凱蒂佩芮（Katy Perry）都讚美不已，甚至表示這可能是她最喜愛的一套服裝！
記者江芷稜/綜合報導
Jolin的造型百變，為了不讓歌迷失望，她重金邀請曾為凱蒂佩芮、Sam Smith打造舞台造型的設計師Heather Picchiottino，為這次演出量身打造11套戰袍，展現性感、氣勢等多種極致表現，其中這套名為裸鑽尤物的貼身禮服，是先在台灣做了Jolin的身體3D掃描，再由美國團隊手工貼鑽完成，費時費工，且舞台效果的逼真程度讓嘉賓李玖哲不敢直視，觀眾看了也很害羞。
美國製作團隊「DISCO DADDY STUDIO」在IG曝光這套禮服的製作過程影片，必須由人工貼上一顆顆水鑽，以深淺不同顏色材料層層堆疊，製造出激似赤裸的透視感，過程相當複雜，舞台效果也非常完美，Jolin演唱時服裝隨之擺動，晶瑩剔透的水鑽，貼合她完美雕塑的曲線，造型非常火辣。
這則IG貼文吸引眾多粉絲朝聖，西洋天后凱蒂佩芮也忍不住按讚留言：「這可能是我有史以來最愛的禮服（Maybe my fav of all time）。」兩位天后難得夢幻聯動，Jolin粉絲們立刻動起來，瘋狂向凱蒂佩芮推薦偶像的音樂，標榜Jolin是華人知名女歌手，享有極高知名度，希望她們有機會能合作，絕對能掀起新話題。