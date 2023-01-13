春節必吃限定速食！年菜糖醋魚變漢堡 麥當勞招財堡回歸
春節打麻將、熬夜不可缺少的就是美味速食，一起來看看有哪些限定美味不容錯過！漢堡王為了搶攻年節商機，把糖醋魚年菜變成漢堡上桌了，不用在家燉年菜，也能一秒感受到濃濃年味；麥當勞「金迎招財堡系列」也將於1/11～2/14歡慶十年回歸（或售完為止）；肯德基限定金兔年開運美味，咔啦脆雞裹上鹹蛋黃金沙起司雙醬變身成「金鑲富貴 起司金沙雞」，搭配「爆漿流金芋泥球」，雙金報喜招財又吃飽。
記者鍾怡婷/綜合報導
【漢堡王】吉祥雙喜糖醋魚
漢堡王進口遠洋阿拉斯加鱈魚，保留鱈魚天然風味，全程無添加人工防腐劑打造美味魚排，經過定時定溫酥炸至黃金色澤，雙層黃金酥脆鱈魚排搭配正宗又滋味天然的中式糖醋醬，加入滿滿起士提味，酸香帶勁，有如阿嬤手藝重現，美妙滋味不容錯過。1/17 ~2/28限時供應中。
【麥當勞】金迎招財堡系列
「金迎招財福堡（牛/鷄）」以大塊厚實肉排、裹上慢火熬煮的濃郁黑胡椒醬，搭配爽脆洋蔥，打造多層次豐富口感與香氣；「金迎招財薯來堡（牛/鷄）」還再夾入早餐最受歡迎的靈魂「薯餅」，是春節福氣滿滿的必吃美味。1/11～2/14歡慶十年回歸（或售完為止），購買「金迎招財系列套餐」就送「好運紅包袋」乙份（數量有限，送完為止）；麥當勞分享盒也將換上「期間限定春節分享盒包裝」，並推出新春限定「福氣可頌分享盒」，活動期間購買「加購指定飲品享買1送1」優惠。
【肯德基】金鑲富貴 起司金沙雞、爆漿流金芋泥球
肯德基春節打造雙金開運餐點，「金鑲富貴 起司金沙雞」為酥脆多汁的咔啦脆雞搭配精心獨家熬製的鹹蛋金沙起司雙醬，特選鹹蛋金沙及多重起司帶來微沙的濃郁口感，金黃艷色寓意招財又討喜氣。還同場加映「爆漿流金芋泥球」，以大甲芋頭打造酥脆外層，包裹屏東鹹蛋黃搭配鮮奶油的內餡，一口咬下還會不小心爆出流金奶黃醬，鹹甜香濃。金兔年開運雙金餐點1/10～2/20於全台門市限時販售。