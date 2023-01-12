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T1／飛斯特再度聯手布拉　錢總稱讚「球商高的得分砍將」

▲臺南台鋼獵鷹今(12)日公佈洋將飛斯特(Nick Faust)正式加盟。（圖／獵鷹球團提供）
▲臺南台鋼獵鷹今(12)日公佈洋將飛斯特(Nick Faust)正式加盟。（圖／獵鷹球團提供）

記者黃建霖/綜合報導

臺南台鋼獵鷹今(12)日公佈洋將飛斯特(Nick Faust)正式加盟，上個賽季曾在PLG二度刷新聯盟單場最高得分紀錄，飛斯特又快又準球風，正吻合台鋼獵鷹招牌「快狠準」，期盼能為台鋼獵鷹帶來霸氣而感染整個球隊。

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飛斯特上賽季於PLG出賽23場，場均可攻下24.8分、9.8籃板、2.9助攻及1.78抄截，台鋼獵鷹本季以「超鷹速」為年度口號，飛斯特是擁有全能得分武器的好手，不只具備出色外圍火力，也時常用暴扣來炒熱氣氛，故球團將他的中文名改為「飛斯特」，為超鷹速戰隊注入更多能量。

飛斯特於昨日已投入團隊訓練，也再度與昔日的同袍戰友布拉、吳岱豪齊聚臺南，「獵鷹或許是支年輕球隊，但大家拚勁十足，在強調速度與轉換快攻的球隊中，相信我能在攻防兩端技壓對手，打得更霸氣與果決，幫助球隊邁向冠軍目標。」飛斯特也表示很期待在臺南獻技，會全力為球隊帶來能量與熱情，呈現最精彩的表現。

錢韋成總經理表示：「飛斯特是位球商高的得分砍將，球風也符合球隊需求，他的加入不僅大幅提升我們側翼進攻的威脅性，且搭配他的敏捷移動力與爆發力，能強勢壓迫對手，另外，他在場上熱情奔放，希望這股正向態度能感染隊友，同時也HIGH翻場邊的球迷們。」

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