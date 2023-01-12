向佐出軌疑鬧婚變？網見「郭碧婷IG跡象」狂猜：真出事了
38歲台灣籍演員郭碧婷，2019年嫁給香港娛樂大亨向華強之子向佐，豪門婚姻備受關注，怎料，卻傳出向佐出軌造成夫妻失和的消息，近日，郭碧婷更被拍到面容憔悴，搭乘飛機卻不見老公的畫面。今（12）日吃瓜的網友們又發現，郭碧婷的IG早已悄悄退追向佐，引起熱議。
娛樂中心/綜合報導
據悉，郭碧婷與向佐因參加實境節目相識，交往短短3個月隨即閃婚，婚姻至今長達3年之久，但向佐卻在去年屢傳出軌的消息，多次被拍到帶著女生回家過夜，而且是背著懷孕的郭碧婷偷吃，就連郭碧婷爸爸，曾在微博上表示，「上就上吧（指熱搜），我只是說實話，親家是對女兒很好，幹嘛要解讀成我挺那個亂來的。」種種事件均引發熱議。
近日，除了郭碧婷被捕捉到，搭乘私人飛機回香港，不見老公向佐之後，12日又被網友們發現，郭碧婷的IG早已悄悄退追向佐，似乎感情早已生變，而且兩人已經很久沒有同框合體，再度掀起外界揣測。
網友們也一面倒力挺郭碧婷，紛紛留言，「好可惜，好好個美女，還找個那樣的老公」、「好好的一個女神被豬糟蹋了」、「看來是真出事了」、「太讓人寒心了，沒追到她的時候，好像很深情…不知道珍惜的玩意。」（編輯：詹鎰睿）