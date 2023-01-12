歲末送暖獨老17年 全成攜手台中郵局宅配年菜到府

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寇爺爺說，年輕時就寫了不錯的毛筆字，很高興能寫春聯，藉此服務其他老朋友，祝大家新年快樂。寇爺爺說，自己平常喜歡活動筋骨，在社區日照中心有朋友陪伴，偶爾打麻將，不但練練手，也能動腦，比在家裡還快樂。
基金會董事長聶玉美說，基金會每年在春節前舉辦寒冬送暖活動，今年邁入第17年。過去是辦除夕圍爐，近三年來因疫情停辦餐會，改為宅配年菜及生活物資到府給獨居長者，讓他們也能吃熱騰騰年菜過好年。
各行各業受疫情影響，基金會原本擔心勸募不易，幸好有長年支持的臺中郵局、台中市萬和宮、歐客佬國際有限公司、佛光山慈悲社會福利基金會、金磚餐廳、陳媽媽四季涼補店等企業團體持續熱心贊助外，今年更增加臺中市四張犁三官堂、臺灣大和志工社會關懷協會、靜好東方事業公司和築間餐飲集團共襄盛舉，讓基金會寒冬送暖活動順利推動下去。
全成基金會今年為社區弱勢家庭、獨居老人及長照需求者，總計準備220份豐盛年菜及生活物資，短程的由年長志工陪同社工逐戶親送到府。台中郵局副局長李木順表示，包括大肚、龍井及沙鹿等較遠地區，則由台中郵局動員5輛郵務車及志工快遞，形成有趣的「郵差按鈴不送信，送年菜」場景。
廖靜芝局長表示，全成基金會關懷據點服務成效好，更將服務拓展到獨居長輩家中。尤其與郵局配合，藉由遞送郵件深入鄉里，了解老人的需要與問題，是一種另類跨域合作。台中市目前共有470處關懷據點，今年預計將擴增至490處，未來希望也能透過跨域、跨業合作，就近服務長者，落實在地老化政策。