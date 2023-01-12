遭酒駕防制協會批狡辯、羞恥　張善政：謝謝協會提醒

歲末送暖獨老17年 全成攜手台中郵局宅配年菜到府

▲歲月送暖，全成攜同台中郵局宅配愛心年菜及物資給獨老。（圖／記者金武鳳攝，2023.1.12)
▲歲月送暖，全成攜同台中郵局宅配愛心年菜及物資給獨老。（圖／記者金武鳳攝，2023.1.12)

記者金武鳯/台中報導

因疫情停辦「寒冬送暖圍爐宴」的全成社會福利基金會，今年改採「老服老」方式，邀請社區關懷據點長者擔任一日志工，攜手台中郵局出動郵務車與志工，分別宅配年菜與生活物資到清寒長輩家。年長志工還現場揮毫寫春聯，並親自到府幫忙張貼。76歲張奶奶看到老朋友到家送年菜、貼春聯，提前感受年節氣氛，開心地笑不攏嘴。

我是廣告 請繼續往下閱讀
基金會董事長聶玉美表示，有別往年邀請學生、公司團體志工響應送年菜，今年改採「老服老」方式，由春社關懷據點健康長者參與服務。今天，社會局長廖靜芝、全成基金會董事長聶玉美，伙同據點長輩揮毫書寫春聯。其中高齡96歲社區長照使用者寇爺爺，大筆一揮書寫「新年快樂」，筆韻十足。

▲全成歲末送暖獨老17年，今天攜同台中郵局送春聯、年菜還幫長輩貼春聯。（圖／記者金武鳳攝，2023.1.12)
▲全成歲末送暖獨老17年，今天攜同台中郵局送春聯、年菜還幫長輩貼春聯。（圖／記者金武鳳攝，2023.1.12)
寇爺爺說，年輕時就寫了不錯的毛筆字，很高興能寫春聯，藉此服務其他老朋友，祝大家新年快樂。寇爺爺說，自己平常喜歡活動筋骨，在社區日照中心有朋友陪伴，偶爾打麻將，不但練練手，也能動腦，比在家裡還快樂。

基金會董事長聶玉美說，基金會每年在春節前舉辦寒冬送暖活動，今年邁入第17年。過去是辦除夕圍爐，近三年來因疫情停辦餐會，改為宅配年菜及生活物資到府給獨居長者，讓他們也能吃熱騰騰年菜過好年。

▲全成歲末送暖獨老17年，受到愛心企業持續幫助，今年募得豐盛物資，台中郵局出動人力郵物車協助快遞到府。（圖／記者金武鳳攝，2023.1.12)
▲全成歲末送暖獨老17年，受到愛心企業持續幫助，今年募得豐盛物資，台中郵局出動人力郵物車協助快遞到府。（圖／記者金武鳳攝，2023.1.12)
各行各業受疫情影響，基金會原本擔心勸募不易，幸好有長年支持的臺中郵局、台中市萬和宮、歐客佬國際有限公司、佛光山慈悲社會福利基金會、金磚餐廳、陳媽媽四季涼補店等企業團體持續熱心贊助外，今年更增加臺中市四張犁三官堂、臺灣大和志工社會關懷協會、靜好東方事業公司和築間餐飲集團共襄盛舉，讓基金會寒冬送暖活動順利推動下去。

全成基金會今年為社區弱勢家庭、獨居老人及長照需求者，總計準備220份豐盛年菜及生活物資，短程的由年長志工陪同社工逐戶親送到府。台中郵局副局長李木順表示，包括大肚、龍井及沙鹿等較遠地區，則由台中郵局動員5輛郵務車及志工快遞，形成有趣的「郵差按鈴不送信，送年菜」場景。

廖靜芝局長表示，全成基金會關懷據點服務成效好，更將服務拓展到獨居長輩家中。尤其與郵局配合，藉由遞送郵件深入鄉里，了解老人的需要與問題，是一種另類跨域合作。台中市目前共有470處關懷據點，今年預計將擴增至490處，未來希望也能透過跨域、跨業合作，就近服務長者，落實在地老化政策。

迎接新春 「一中逛到兔!HAPPY市集」20日熱鬧登場

麗喆今辦聖誕慈善捐贈 師生發揮施比受更有福精神

澎湖灣婚宴會館寒冬送暖 宴請家扶親子歡樂圍爐

台中重劃工程款浮報？ 學者：工程款應滾動調節

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀