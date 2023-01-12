驚爆早已分手？王少偉認了：找許藍方要回「童貞」

兔年賀歲片《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》，由超夯台劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》金獎班底重新詮釋，今（12）日舉辦台北首映，兩位監製陳慧玲、吳明憲、導演鄧安寧率領演員鍾欣凌、黃姵嘉、許傑輝、張書偉、邱凱偉（Darren）、王少偉、楊銘威、蘇晏霈、林筳諭（勇兔）、炎亞綸、林鶴軒、江宜蓉、王自強齊聚亮相。
記者黃雅琪/台北報導
《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》演員之一的王少偉與許藍方博士的緋聞事件，鬧得沸沸揚揚；近日，還被主持人吳宗憲爆料「已經分手」的消息，對此兩人都已經對外否認交往一事。片中飾演「婆婆」的鍾欣凌，一直追求的「OO」是偶像炎亞綸，今日王少偉出席電影首映會，表示自己想找回的東西是「童貞」，立刻被主持人阿Ken開玩笑：「難道是因為要找回童貞，所以才會有那個（緋聞）新聞？」王少偉還自我調侃：「要去請教她（許藍方）怎麼找回童貞！赤子之心很重要，我們活到一大把歲數很重要，就是保有童貞！」
在片中演出「大明星OO」的炎亞綸，最想找回的則是「愛情」，他坦言：「太忙了！沒有時間，所以還一點給愛情。」主持人阿Ken進一步詢問，目前感情狀態，炎亞綸承認「單身中」並巧妙迴避問題：「永遠都是單身！」遭到阿Ken開嗆：「你這樣有講跟沒講不是一樣！」並提醒現場所有媒體，要注意炎亞綸是否真的單身，笑翻全場。