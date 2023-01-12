尹汝貞簽了！國寶級女星拋震撼彈 確定與布萊德彼特同門
現年75歲的南韓國寶級演員尹汝貞，出道57年的她，憑藉電影《夢想之地》奪下奧斯卡最佳女配角獎，也創下首位南韓女演員獲得奧斯卡獎項的壯舉。不過，尹汝貞所屬的經紀公司「Hook 娛樂」近期就陷入疑似非法洗錢、壓榨藝人等風波，所幸，結束合作關係的尹汝貞，確定加入美國最大娛樂公司CAA，廣受外界祝福。
娛樂中心/綜合報導
據美國娛樂網站《Deadline》9日報導，CAA（Creative Artists Agency）確定簽下首位獲得奧斯卡獎等多項大獎的南韓女演員尹汝貞，並且介紹尹汝貞對於南韓演藝界的貢獻與一生。值得一提的是，包含導演史蒂芬史匹柏、演員布萊德彼特、湯姆漢克斯、李政宰等等，都是CAA旗下的藝人，消息曝光後，也獲得許多粉絲影迷的祝福，慶幸尹汝貞脫離前東家Hook娛樂。
據韓媒綜合報導，Hook娛樂從去年就爆發許多爭議，先是被公司內部人士爆料，與演員朴敏英的前男友涉嫌非法洗錢，還有被大咖演員李昇基指控，他從18年出道至今的「音源收入」近百億韓元（約2.5億新台幣）卻一毛都拿不到。
此外，Hook娛樂還被網友挖出，尹汝貞曾接受專訪時提到，她無論是拍攝或出席活動的置裝費，全是自己花錢，並自嘲公司可能覺得她太老，沒必要花錢買衣服，「再加上如果是老人穿，會讓消費者認為『我沒老成這樣』就不買了！」相關爭議不斷，也讓公司遭到外界撻伐。（編輯：詹鎰睿）