42歲李威轉行修佛！消失演藝圈多年　近況流出超驚人

子瑜主動關心同鄉家儀！還收到(G)I-DLE舒華大篇超暖留言

▲FANATICS家儀（左）跟到怡日前來台精進事業。（圖／記者陳思誼攝）
▲FANATICS家儀（左）跟到怡日前來台精進事業。（圖／記者陳思誼攝）

記者陳雅蘭/專訪

南韓娛樂產業崛起，不論是電影、電視到歌曲，不同類型的內容皆風靡全球，獲擁一票忠實粉絲支持，許多男孩女孩亦深深被K-POP文化吸引，毅然決然赴當地打拚，爭取出道一圓星夢。台灣女孩周子瑜、葉舒華分別以團體TWICE、(G)I-DLE出道，她們成功在國際發光發熱；同樣是台灣出身的李家儀也以女團FANATICS出道，為了讓更多人認識自己，家儀日前帶著成員到怡回台，2人接受《NOWnews今日新聞》專訪，透露此趟旅途會停留2個月，目的在於拓展領域、精進工作與自我，戲劇試鏡、開畫展到上通告都有，努力朝多方位邁進。此外，家儀也分享跟(G)I-DLE舒華相識、互相扶持的暖心故事，以及在美容室遇到子瑜的互動。

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韓國籍的到怡與台灣籍的家儀相差6歲，但她們一起走進採訪地點時，察覺不出2人的年齡差距與隔閡，他們言談中夾雜中文與韓文，到怡才透露有在學中文，時間長達2年，最常說的話就是「對啊對啊」，當只要聽到不懂的詞彙，不用等到自己開口求救，家儀就會主動翻譯解圍。家儀透露自己高二赴韓國，當時一句韓文都不會，身為外國人在異鄉難免受委屈，她遇到挫折都是到怡主動伸出援手，「她會指導我，就像小老師，我們現在很像互換」，這次姐妹在自己家鄉遇到困難，家儀願成為對方的後盾，「她現在一個人住，我晚上都會打給她，我很能懂那種孤單、複雜、壓力大的心情，所以我會想多陪她」。

家儀跟到怡為了在螢光幕前保持美麗下足苦功，2位女孩透露瘦身祕訣，家儀表示1天至少喝2000CC的水，「雖然會一直跑廁所，所以有工作的時候不太容易達成，但只要休息在家，我就會多喝水，或是綠茶加檸檬，有排毒的效果，也不會覺得膩，有味道就比較喝得下去」，她一天最多吃2餐，其中1餐會正常攝取澱粉，以原型食物為主。到怡則說：「在韓國，偶像歌手有一個習慣，有一種方法是無糖綠茶加砂糖，很多人都覺得加糖會變胖，但我們去美容室，很多人都會點綠茶加砂糖，可以消水腫，我們都試過很有效，或者咖啡放蜂蜜，這流行一陣子了！」

▲家儀隻身赴韓吃了不少苦，好友舒華不斷給予鼓勵。（圖／記者陳思誼攝）
▲家儀隻身赴韓吃了不少苦，好友舒華不斷給予鼓勵。（圖／記者陳思誼攝）
台灣出身的家儀，坦言隻身赴韓時無法與人正常溝通，僅能比手畫腳、用簡單的英文對談，「就是你懂我懂的程度」，她自認內向怕生、怕說錯話，所以講話都很小聲，除了成員善解人意，家儀也很感謝(G)I-DLE的舒華，並透露對方給了不少建議與鼓勵。

家儀跟舒華都畢業於華岡藝校，2人雖然不同班，但因為都是校園風雲人物，所以知道彼此的存在，「我是一直覺得她非常漂亮，非常吸引人，所以我知道她。她好像以前曾經問過（關於家儀的事），因為她知道是我要去韓國，她說她有聽說好像有一個華岡的也要去韓國，就在想是不是我，然後我們之前有成果發表，每個學期結束，她有看到我們班的表演，可能看到我，就記住我這個人了」。

家儀到韓國後，手機的社群帳號都被經紀公司刪除，無法與朋友聯繫，所以也無機會見到舒華，當發現彼此都是同一位翻譯家教後，家儀透過老師詢問對方能不能見面，2人情誼就此展開，家儀表示：「我剛出道的時候，我有問她上舞台會不會很緊張，因為我很緊張，畢竟沒有經驗，舒華有給我建議，我還在練習的時候，很挫折為何韓文為何學不好，想像TWICE（子瑜、外國籍成員們）前輩一樣，講得這麼流利，我會想說有一天能跟她們一樣嗎？反覆問自己，很沮喪，我就跟舒華說怎麼辦我一直學不好，她就給我鼓勵，告訴我沒有關係，怎麼樣做等等，還非常用心打一大篇文章給我，我們到現在還是有在聯絡，互相鼓勵跟加油。」

▲到怡努力學習中文中。（圖／記者陳思誼攝）
▲到怡努力學習中文。（圖／記者陳思誼攝）
2位女孩也曾見過前輩TWICE，家儀透露有跟子瑜說到話，2人是用中文溝通，子瑜主動問家儀幾歲、從哪裡來，並給予加油打氣，讓家儀印象深刻。

FANATICS在韓國曾爆出被霸凌爭議，團體沉寂2年未推出作品，外界都猜測她們已解散，不過家儀要粉絲不必擔心，雖然目前無法透露細節，但「一定會再跟大家見面的」，家儀表示：「我們很常看到一些（留言），因為我們畢竟....有一大段時間沒回歸，當然中間的心情很複雜，所以看到粉絲的支持，在我們的IG看到粉絲的話，就會特別感動，很感謝他們沒有忘記我們，陪我們走到現在。」

▲家儀（左）跟到怡在演藝圈互相扶持與成長。（圖／記者陳思誼攝）
▲家儀（左）跟到怡在演藝圈互相扶持與成長。（圖／記者陳思誼攝）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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