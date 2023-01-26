子瑜主動關心同鄉家儀！還收到(G)I-DLE舒華大篇超暖留言

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家儀跟到怡為了在螢光幕前保持美麗下足苦功，2位女孩透露瘦身祕訣，家儀表示1天至少喝2000CC的水，「雖然會一直跑廁所，所以有工作的時候不太容易達成，但只要休息在家，我就會多喝水，或是綠茶加檸檬，有排毒的效果，也不會覺得膩，有味道就比較喝得下去」，她一天最多吃2餐，其中1餐會正常攝取澱粉，以原型食物為主。到怡則說：「在韓國，偶像歌手有一個習慣，有一種方法是無糖綠茶加砂糖，很多人都覺得加糖會變胖，但我們去美容室，很多人都會點綠茶加砂糖，可以消水腫，我們都試過很有效，或者咖啡放蜂蜜，這流行一陣子了！」
台灣出身的家儀，坦言隻身赴韓時無法與人正常溝通，僅能比手畫腳、用簡單的英文對談，「就是你懂我懂的程度」，她自認內向怕生、怕說錯話，所以講話都很小聲，除了成員善解人意，家儀也很感謝(G)I-DLE的舒華，並透露對方給了不少建議與鼓勵。
家儀跟舒華都畢業於華岡藝校，2人雖然不同班，但因為都是校園風雲人物，所以知道彼此的存在，「我是一直覺得她非常漂亮，非常吸引人，所以我知道她。她好像以前曾經問過（關於家儀的事），因為她知道是我要去韓國，她說她有聽說好像有一個華岡的也要去韓國，就在想是不是我，然後我們之前有成果發表，每個學期結束，她有看到我們班的表演，可能看到我，就記住我這個人了」。
家儀到韓國後，手機的社群帳號都被經紀公司刪除，無法與朋友聯繫，所以也無機會見到舒華，當發現彼此都是同一位翻譯家教後，家儀透過老師詢問對方能不能見面，2人情誼就此展開，家儀表示：「我剛出道的時候，我有問她上舞台會不會很緊張，因為我很緊張，畢竟沒有經驗，舒華有給我建議，我還在練習的時候，很挫折為何韓文為何學不好，想像TWICE（子瑜、外國籍成員們）前輩一樣，講得這麼流利，我會想說有一天能跟她們一樣嗎？反覆問自己，很沮喪，我就跟舒華說怎麼辦我一直學不好，她就給我鼓勵，告訴我沒有關係，怎麼樣做等等，還非常用心打一大篇文章給我，我們到現在還是有在聯絡，互相鼓勵跟加油。」
2位女孩也曾見過前輩TWICE，家儀透露有跟子瑜說到話，2人是用中文溝通，子瑜主動問家儀幾歲、從哪裡來，並給予加油打氣，讓家儀印象深刻。
FANATICS在韓國曾爆出被霸凌爭議，團體沉寂2年未推出作品，外界都猜測她們已解散，不過家儀要粉絲不必擔心，雖然目前無法透露細節，但「一定會再跟大家見面的」，家儀表示：「我們很常看到一些（留言），因為我們畢竟....有一大段時間沒回歸，當然中間的心情很複雜，所以看到粉絲的支持，在我們的IG看到粉絲的話，就會特別感動，很感謝他們沒有忘記我們，陪我們走到現在。」
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