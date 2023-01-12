高嘉瑜現身！賴清德台北政見會　全場當面嗆「開除黨籍」

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賴清德今日晚間於台北市士林區劍潭青年活動中心舉行「向黨員報告」政見發表會，由蘇巧慧擔任主持人，黨籍立委吳思瑤、何志偉、高嘉瑜、林楚茵、吳玉琴 、台北市黨部主委張茂楠、前民進黨主席卓榮泰都現身，林延鳳、吳沛憶、劉耀仁、阮昭雄、趙怡翔、簡舒培等多位黨籍北市議員也都到場。
政見會先安排在座黨員、民眾發言，有大學生黨員指出，有許多黨級公職的不當發言傷害黨的形象；也有人說，「高小姐（高嘉瑜）沒有認真在為民做事，希望市黨部要處理」；另名黨員提出，台北市議員許淑華公然違反黨紀，幫民進黨提名里長候選人的對手站台；也有支持者感性表示，希望有醫師背景的賴清德能夠拿起聽診器，把民進黨診斷好，「民進黨不應該軟弱地讓善良的支持者躲在暗處哭泣」。
另外，後續也有諸多發言都提及，要開除高嘉瑜、台北市議員王世堅的黨籍，也有人說「這些人不處理你參選黨主席幹嘛？」這些發言都獲得全場如雷掌聲與歡呼；賴清德、高嘉瑜多半時間都安靜聆聽、拿筆記錄，並未馬上做出回應。
高嘉瑜發表談話時表示，現場各位大哥大姊都跟她一樣深愛民進黨，民進黨就是一個大鳴大放、有不同聲音的政黨，不希望支持者彼此撕裂分化，因為民進黨是靠大家努力才有今天。
高嘉瑜說，大家為了台灣、為了共同目標，雖然有不同聲音，民進黨都會反省檢討，她也努力在基層為民進黨爭取更多支持。
高嘉瑜向現場黨員喊話，「大哥大姐不要激動，身體比較重要，你們不要再生氣了，你們的聲音我都聽到，你們很有活力，就是要用這個活力支持民進黨」。在高嘉瑜發言過程中，不時有嗆聲的黨員，更有人用台語要她閉嘴，在高嘉瑜談話結束時，則有零星掌聲。