草莓控看過來！ 星饗道獻上「草莓 36 計」輪番上陣
草莓控看過來！冷冷冬日最美麗的紅寶石─草莓，台中市星饗道國際自助餐一次獻上36道 佳餚，無論是冷菜、日本料理、炸物等中西式料理，應有盡有，一式擺開，道道美得像藝術品，讓人捨不得動手，是一場兼具視覺與味覺美食饗宴。
記者金武鳯/台中報導
星饗道國際自助餐即日起至 2 月底止，給您滿滿的草莓狂潮，顆顆飽滿、甜蜜多汁的草莓，化身為可甜可鹹的美食佳餚，絕對能滿足挑剔的嘴。由自助餐行政主廚林信安與主廚郭誌隆匠心獨具，將每顆無比珍貴的紅寶石精心琢磨成各 種創意料理，36 道美味佳餚輪番上陣，讓你餐餐都有驚喜。搭配集點活動，吃越多送越多，歡迎一起享受這入口果香滿溢的繽紛盛宴。
草莓控必吃的草莓菜單，多不勝數。諸如入口草莓香撲鼻的日料亭草莓手卷、澎派大器「草莓加州卷」，營造多層次的酸甜風味。視覺滿分的「草莓散壽司」，如同寶石散落的珠寶盒，還有莓醬櫻花麵、蜜汁草莓烤麩等，人氣都超夯。
另洋食亭主推現切牛排莓果醬、草莓卡士達比薩等等，多汁的現切牛排搭配特製莓果醬，美味加分。此外，炸姬殿的韓風酸莓醬炸雞，酥脆的炸雞外衣與多汁的雞肉，淋上爽口的醬汁，一吃上癮。最吸睛的是，草莓滿溢的莓果日式章魚燒，視覺與味覺都讓人驚豔。多達十七款甜點與飲品，浮誇的草莓料理，顆顆飽滿 酸甜誘人，色彩粉嫩夢幻、酸香甜美令人無法抗拒!紅色的草莓滿滿的 喜氣，歡迎民眾一起同享，也一起迎來 2023 莓好生活。