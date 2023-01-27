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小島南拜拜求姻緣放話閃婚可能　接觸外遇：我分不出渣男

▲小島南目前不想談戀愛，事業為重。（圖／記者朱永強攝）
▲小島南目前不想談戀愛，事業為重。（圖／記者朱永強攝）

記者陳雅蘭/專訪

日本人氣AV女優小島南有著可愛童音與童顏，身高150公分小隻馬身形深受異性歡迎，在業界占有一席之地。她日前來台舉辦攝影會，接受《NOWnews今日新聞》專訪時，提到邁入30歲的自己，不擔心嫁不出去，目前仍想以事業為重，但遇到對的人保證會結婚。小島南曾拍過外遇主題的作品，但她無法一眼辨識渣男，透露這趟寶島行會抽空去占卜、問事求姻緣。

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小島南為了與台灣粉絲溝通，聽到流行的中文詞彙，一有空閒時間就會不斷練習，並請教隨行翻譯糾正發音，相當敬業；在接受訪問時，小島南的視線總是忘記對著鏡頭，待記者提出「看著鏡頭回答」的請求，她也展現十足親和力，請翻譯再講一次題目，並耐心重新回答。

射手座的小島南上個月滿30歲，她許願希望30歲的自己，可以更成熟、更像大人，尤其是性感方面能更升級。問及30歲有無被父母催婚？小島南感激爸媽相當給予尊重，「他們沒有催婚，基本上就是我開心、幸福就好，不會特別多說什麼」。至於是否設限幾歲結婚，她自認遇到對的人，結婚不無可能，但是目前還是以事業為重，「如果有對的對象出現，就會結婚。但我現在還是女優的身分，目前還是大家的小島南，所以我不會去結婚的」。

▲小島南表示現在仍是大家的小島南，暫時不會結婚。（圖／記者朱永強攝）
▲小島南表示現在仍是大家的小島南，暫時不會結婚。（圖／記者朱永強攝）
小島南2019年訪台時，曾到行天宮附近算龜殼占卜問姻緣，她解釋當時是去算事業運，那3年後的現在目標是否達成？小島南透露雖然有完成目標，仍然不滿足，她解釋：「還是希望大家多發我通告！不是說很遺憾，如果我因此滿足的話，就怕自己會怠惰，所以我把目標提高一點，不希望只限於工作就滿足，還是希望透過很多工作來精進自己與技能。」

拍過無數主題作品的小島南，也嘗試過外遇題材，問及是否練就「辨識渣男」的技能，她笑說：「我沒有辦法一眼就辨識渣男。」她笑說這趟寶島行有時間的話，打算去算命占卜，雖然會問感情，但仍以工作、健康等問題為優先，小島南澄清並非身體出狀況，「因為我以前不太運動，我近期開始做皮拉提斯，肌肉有更緊實了，好像有更健康的感覺」。

▲▼小島南邁入30歲，坦言開始注重身體健康。（圖／記者朱永強攝）
▲▼小島南邁入30歲，坦言開始注重身體健康。（圖／記者朱永強攝）
▲▼小島南邁入30歲，坦言開始注重身體健康。（圖／記者朱永強攝）
 

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