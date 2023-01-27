小島南拜拜求姻緣放話閃婚可能　接觸外遇：我分不出渣男

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射手座的小島南上個月滿30歲，她許願希望30歲的自己，可以更成熟、更像大人，尤其是性感方面能更升級。問及30歲有無被父母催婚？小島南感激爸媽相當給予尊重，「他們沒有催婚，基本上就是我開心、幸福就好，不會特別多說什麼」。至於是否設限幾歲結婚，她自認遇到對的人，結婚不無可能，但是目前還是以事業為重，「如果有對的對象出現，就會結婚。但我現在還是女優的身分，目前還是大家的小島南，所以我不會去結婚的」。
小島南2019年訪台時，曾到行天宮附近算龜殼占卜問姻緣，她解釋當時是去算事業運，那3年後的現在目標是否達成？小島南透露雖然有完成目標，仍然不滿足，她解釋：「還是希望大家多發我通告！不是說很遺憾，如果我因此滿足的話，就怕自己會怠惰，所以我把目標提高一點，不希望只限於工作就滿足，還是希望透過很多工作來精進自己與技能。」
拍過無數主題作品的小島南，也嘗試過外遇題材，問及是否練就「辨識渣男」的技能，她笑說：「我沒有辦法一眼就辨識渣男。」她笑說這趟寶島行有時間的話，打算去算命占卜，雖然會問感情，但仍以工作、健康等問題為優先，小島南澄清並非身體出狀況，「因為我以前不太運動，我近期開始做皮拉提斯，肌肉有更緊實了，好像有更健康的感覺」。