電豹女小楓斜槓最辣DJ！偷爆啦啦隊私下習慣：真的好過分

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其中，外型亮眼、身材火辣的女孩小楓，就以一張瑜珈照意外登上各大媒體版面，柔軟的筋骨、白雪般的肌膚，討論度直接爆表，僅次於魔獸霍華德。突如其來的關注，也讓小楓直呼，2022年是她最幸運、貴人最多的一年，「啦啦隊的工作是自己的興趣，這很棒！尤其在電豹女遇到很好的經紀人豆芽，我覺得是很難得的事！我真的非常開心，隊員們也都超級可愛！」
斜槓職業DJ！獲封「台灣版DJ SODA」
IG至今超過上萬名粉絲追蹤的小楓，生活過得多采多姿，而脫下啦啦隊戰袍的她，還是一名專業女DJ，經常在各大活動場所表演，工作資歷比啦啦隊還要久，「朋友覺得我好像很適合，推薦我去做這件事！」也因為外型神似南韓女神DJ SODA，常常獲得別人稱讚，讓她相當害羞，「真的很多人說很像DJ SODA，可能因為髮型，我覺得她很厲害，也會努力再精進自己」，也期待未來能有機會與本尊同台演出。
好朋友推薦加入啦啦隊！小楓一試成主顧
說到啦啦隊的緣分，小楓就不得不提到她的兩位好朋友霖霖（現任新竹攻城獅啦啦隊）以及前團員夏雨，「我會加入啦啦隊一開始是因為我的好朋友推薦我去徵選看看，因為她們知道我之前就是讀表演藝術科系」，即便畢業後完全沒接觸過，但一聽到就充滿好奇，「我覺得：『咦～好像很好玩！』就去了，也確實真的很好玩！粉絲球迷也都對我非常好，團隊氣氛也都很棒」，從此也變得更加活潑，每天都過得很開心，她說，如果有機會，未來也會想進軍職棒，去嘗試不一樣的啦啦隊環境。
電豹女平均170公分！小楓爆料：大家好過分
由於電豹女身高是T1聯盟出了名的「高」，女孩平均身高都有170公分以上，外型、氣質兼具特色，更有好幾位是伊林模特兒出身，不過小楓沒有壓力，反而還偷偷爆料女孩私底下的生活，「我覺得我們電豹女最好的地方就是不會互相比較，覺得對方都很棒，看著隊友越來越好大家都是欣賞、稱讚、祝福！所以我們整團越來越好！而且我發現大家其實都吃很多，沒什麼在維持，身材都還是很好，真的好過分。」
「很多人會問我啦啦隊小團體是不是很嚴重可怕？真的完全沒有！大家都處的很好，工作氣氛、團隊合作都是一極棒！而且大家都非常努力在充實自己，認真工作是我最感動的！」
私底下超級愛貓！完成小時候夢想
其實私底下的小楓，是一位非常嚴重的貓奴，去年也幸運達成小時候的夢想，「就是養了3隻貓，而且要黑、白、灰！」 其中，小灰貓對她來說意義非凡，更是她2022年最棒的禮物，「灰貓其實領養的機率渺茫，之前也擔心可能要用買的才能達到這個夢想，我平時都在呼籲大家『領養代替購買』，也非常幸運朋友家生了一隻全灰色的寶貝送給我，真的太開心了。」
展開北漂族生活！租屋裝潢通通自己來
從小在桃園長大的她，自14歲開始就偷偷瞞著家人，獨自在外打工，雖然挨家人罵，卻也因此累積不少社會經驗，體驗了北漂族的刻苦生活，也一度為昂貴的台北租金吃盡苦頭，「自己一個人住台北，租金其實真的很高」，再加上有養貓的緣故，增加找房困難度，直到最近才終於找到新房子，開始著手佈置自己的家。
小楓笑著透露，巨蟹座的她，其實不太愛出門，所以對於生活品質十分講究，幾乎所有花費都砸在佈置裝潢上，就連壁紙、地板等等都是自己打理，「因為知道自己花費比較高，但是我不是買奢侈品的那種人，我是喜歡佈置家裡，花費高的基本上都是家裡面電器產品，貼牆壁、貼地板這種的，巨蟹座很宅，喜歡把家裡佈置的舒舒服服。」
2023新年新希望！願球隊打進季後賽
最後對於全新的一年，小楓親自許下願望，「希望桃園永豐雲豹能打進季後賽！啦啦隊的大家也越來越棒！也希望我能夠賺更多的錢佈置家裡，啊還有希望我身體健康！」另外，也特別感謝所有球迷與粉絲，「真的都對我們非常好，除了進場看球賽以外，我們球場以外的工作都會來陪伴我們，祝你們賺大錢、平安順心、兔年行大運呦！」