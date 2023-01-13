今明高溫飆破30度！3縣市濃霧特報　週末鋒面到氣溫急墜

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週六鋒面接近，東半部地區有局部短暫陣雨，西半部地區將由多雲到晴轉為有局部短暫陣雨的天氣。下週日鋒面通過及大陸冷氣團南下，各地氣溫明顯下降，降雨機率提高，北部及東北部地區有短暫雨，其他地區也有局部短暫雨。
下週一至下四大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚也冷；雨區轉為迎風面的地形雨為主，北部、東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；由於水氣轉乾較慢，下週一中南部山區亦有零星飄雨。
中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文表示，，今、明兩天，大氣增暖；各地大多晴朗，白天微熱(北台最高溫升至29度、中南部更達30度以上)、早晚偏涼，為「暖陽如春」的天氣型態。
下週日凌晨鋒面抵達、強冷空氣緊接南下，北部、東半部轉雨，氣溫驟降，愈晚愈冷。下週一至三受強冷空氣影響，北、東有局部雨，新竹以南晴朗穩定。目前歐洲模式模擬的強度，台北氣象站約在12度上下，為「強烈大陸冷氣團」的機率略高於「大陸冷氣團」，北部平地最低氣溫仍可降至8度左右，應注意保暖。此波強冷空氣，高山氣溫不夠低，水氣亦不足，降雪條件差。
吳德榮指出，下週四至年初一仍受「大陸冷氣團」影響，期間冷空氣有減弱、增強的小變化；北海岸、大台北東側、東半部偶有局部短暫雨，桃園以南大多晴時多雲；北台偏冷，中南部早晚冷；但愈接近模式的期末，模擬調整愈頻繁，應繼續觀察。年初二(23日)之後的「春節假期」，期間天氣仍有變化，但準確模擬已超過電腦模式的理論極限，「言之過早」，沒有必要；應逐日分析最新模擬，方為上策。（編輯：倪浩軒）