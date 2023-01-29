台南Josh走出家暴新人生！揭球迷1暖舉：給我很大的力量

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回顧過去一年，Josh的頻道內容，除了平常的棒球講解外，也增添許多不同的題材，像是實際走訪台灣各大球場、旅遊介紹當地美食，甚至還跟啦啦隊女神假拍片真約會，他說，「這一年我就拍了很多自己想要拍的影片，也嘗試了蠻多不同的工作，覺得很充實」，卻也明顯感受到「在路上被認出來的機會稍微變高了一點了。」
Josh表示，雖然很多沒在看棒球的人，是因為新聞才知道他，也比較容易在球場以外的地方被認出，但對頻道流量而言，並沒有太大改變。不過，就在開始把自己發生的故事講出來後，他發現社會上其實也有很多相同經歷的人，「有非常多的人傳訊息跟我說他們的故事 ，每一個人的情況跟階段都有點不一樣。其中有不少人是跟我說，他看了我的影片，終於提起勇氣去結束一段不健康的關係，看到這些我都蠻感動的。」
他說，「因為我自己當時也是看到了別人的故事，才真正意識到狀況不對，發現這已經不只是所謂的家務事了。」便決定透過自身影響力，慢慢鼓勵大家站出來，「那現在我自己的故事也可以影響別人，就覺得有一種延續下去的感覺，也希望有更多的人勇敢出來講自己的故事，讓大家知道這沒有什麼不能說的，講出來大家才會知道原來有這麼多人都經歷了類似的事情。」
對於2022年常常成為新聞焦點人物，Josh認為，最主要還是和家暴風波有關，「畢竟傳統上不太會有男生願意公開講這些事情。」但他也坦承，如果在社群媒體看到一些與他經歷產生共鳴的貼文，他就會去底下回應，「我的留言也只是為了好玩啦，可能因為我之前新聞，我來回這些文章就會蠻有笑果的，所以我的觀眾會看得很開心，媒體也喜歡引用。」
即便有些人認為不太好，但Josh認為，「我覺得反正是發生在我身上的事情，既然傷害已經造成，不管怎麼樣也不能改變了，不如就想辦法讓它變得有趣一點。」
憑藉跟緊棒球時事，並以飛快的出片效率，讓Josh幾乎每部片都會上發燒，也被球迷們封為「流量密碼」，這讓他感到有些意外，自認拍片相當隨興，「有時候突然有一些新的想法，就會一頭熱的想趕快把影片做出來，但是有時候又會突然沒動力，那種時候我會把注意力轉去做點別的事情，所以頻道的更新頻率就會變慢一點。」
Josh謙虛表示，「其實我2022年的頻道流量應該沒有比以前真的多到太多，畢竟我頻道的主軸還是棒球相關的，談到我的婚姻還有家暴經歷的影片就那麼幾支而已，所以我沒有覺得我的流量很高，跟很多有名的YouTuber比起來我的頻道規模還是很小很小。」
至於頻道未來走向，Josh則自認一直都沒有長遠的規劃，「可能跟我的個性也有關係，我常常是一支影片發佈了，我可能都還沒有想好我下一支影片要拍什麼。不過今年還是有幾個影片是我已經想好要拍的。」
隨著2023到來，他透露，預計要在夏天實現人生夢想，「花大概兩個多月的時間，去美國走遍30座大聯盟球場，這個一直是我這個棒球迷的夢想，也是我三年前就打算要拍的企劃！」無奈當時因為疫情，再加上婚事才延後，「我當時覺得這個走遍大聯盟球場的夢想已經不可能實現了。」
但他也幽默自嘲，「不過，去年因緣際會我又變回一個人，現在疫情也比較趨緩，我就想趕快把握時間去追尋我的夢想。」雖然還沒有規劃，但之前已經透過走訪台灣球場系列影片做準備，像是要用什麼設備、要拍什麼題材等，「有點像是在測試跟練習，我覺得這些經驗對我今年要去美國拍大聯盟球場之旅一定都有幫助」。
最後，Josh也對所有支持他的粉絲們表達感謝，「雖然很老套，但是真的就是謝謝！」也小小分享球迷們對他的溫暖舉動，「去年我蠻常去球場看球，常常有球迷看到我會跟我說一聲加油，這樣子簡單的鼓勵就能給我很大的力量，會覺得內心很溫暖。」
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