台積電領軍！台股早盤漲逾230點 半導體、電動車超旺
美國去年12月消費者物價指數（CPI）年增 6.5%，符合市場預期，顯示聯準會可能進一步放慢升息步調，美股昨（12）日走揚，再加上台積電法說會ADR漲6%，台北股市今（13）日開高走高，早盤漲逾230點，來到14962點，挑戰15000點。權值股台積電早盤漲22元，站回500元，來到509元，而其他半導體族群也紅通通，另外電動車概念股表現也不俗。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數上漲216.96點，或0.64%，收34189.97點；那斯達克指數上漲69.43點，或0.64%，收11001.1點；標普500指數上漲13.56點，或0.34%，收3983.17點；費城半導體指數上漲34.29點，或1.24%，收2789.65點。
台股風向球台積電去年第4季獲利亮眼，並表示今年仍會持續成長，使ADR漲6%，而台北股市今日受到台積電股價走揚激勵開高走高，早盤漲逾230點，來到14962點，漲幅1%以上。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲22元，站回500元，來到509元，漲幅4%以上。同樣為晶圓代工的聯電漲1%，來到45.7元。世界先進與力積電也漲1%以上。
其他重要電子股聯發科漲1%，來到723元。鴻海、南亞科、鴻海、友達、群創、華碩、宏碁、和碩、緯創、旺宏、台達電都走高，國巨、英業達、日月光漲1%左右。
而半導體族群紅通通，昇陽半導體、矽力-KY、愛普、辛耘、創意、台勝科、瑞昱、景碩、光罩、采鈺、統懋、京鼎、矽統、晶心科、強茂、晶豪科、世芯、新唐漲1到2%。電動車概念股也不俗，立凱、致茂、金居、茂達、劍麟、金山電、同欣電、有量、中華、和泰車漲1到2%。