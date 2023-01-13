宋逸民夫妻被罵到不敢出門 免疫系統失調「全身長疹子」
宋逸民主導的教會「藝起發光」爭議連環爆，即便開記者會向教友、社會大眾鞠躬道歉，反擊諸多「不實指控」，11日更在臉書發長文還原小甜甜換角、家暴事件真相，痛訴和老婆陳維齡被傷得體無完膚、身敗名裂，多數輿論仍不買單。據傳，宋逸民夫妻近來被罵到不敢出家門，還因為壓力太大長疹子，狀況很糟。
娛樂中心／綜合報導
據《三立新聞網》報導，宋逸民友人感嘆，宋逸民可說是在完全沒有退路的情況下，才會發布近4千字的長文，想要把事情真相一次說清楚，以無愧於心，友人坦言，宋逸民和老婆陳維齡這陣子被攻擊到幾乎足不出戶，還因為免疫系統失調，全身長滿疹子。對此，《NOWnews今日新聞》詢問宋逸民、陳維齡經紀人，截稿前尚未得到回覆。
宋逸民控訴小甜甜說的6大謊言，包括「提愷樂被換角」、「被宋逸民罵40分鐘」、「教會阻止驗傷提告家暴」、「白家綺到警局堵人」、「陳維齡說只打1次沒關係」、「騙老公別出庭」，透露手上握有4項證據，只要小甜甜同意就可以公開。
對此，小甜甜經紀人回應：「感謝大家的關心，事情發展到現在，已經有太多謠言及不實的資訊，再次重申，這整件事情的起頭，不是我們挑起的。目前我們能做的，就是把這段婚姻關係，去做處理及面對，然而目前也已經進入司法程序，不再做任何發言，一切就給司法去處理，感謝大家。」（編輯：楊穎軒）
※【NOWnews 今日新聞
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