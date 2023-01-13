鉛丹曾混硃砂釀中毒　環署列管15種化學物　

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環保署表示，本次公告具食安風險疑慮化學物質「四氧化三鉛」， 109年8月台中中醫診所曾將「四氧化三鉛」混入禁藥硃砂，若長期攝入，將累積於骨骼中造成鉛中毒，導致運動失調、癲癇、昏迷、腦病等神經病變或腎臟、心臟、生殖系統及內分泌系統等多種器官損傷。環保署說，為維護民眾健康，本次將四氧化三鉛公告為關注化學物質，期能透過源頭管制，避免類此事件發生。
另本次公告具食安風險疑慮關注化學物質，包含為縮短皮蛋製程曾大量添加之「一氧化鉛」、為冒充臭豆腐硫化物氣味所添加之「硫化鈉」及添加於乳製品或醬油以延長保存期限之「硫氰酸鈉」及「β-荼（萘）酚」。
環保署也提到，本次並篩選曾被國際恐怖分子使用之硝油炸藥原料「硝酸銨鈣」，及國內爆炸犯罪案件曾拆解爆竹煙火類原料，製成土製炸彈，包括「過氯酸銨」、「過氯酸鈉」、「硝酸鈉」及「硝酸鈣」等；「硝基甲烷」及「疊氮化鈉」遇高熱或碰撞易發生猛烈爆炸；「磷化鋁」易與水或酸發生劇烈反應產生磷化氫，在高溫時會自燃並與氧化劑反應引起爆炸，考量上述8種爆裂物先驅化學物質恐造成公共安全威脅及危害人體健康，依據物質特性列為具有危害性的關注化學物質。
為防範青少年身體健康受新興精神活性物質威脅，參據各國通報聯合國毒品與犯罪問題辦公室物質清單， 環保署也優先列管未公告為毒品的「1,4-丁二醇」及「海罌粟鹼」為關注化學物質。
環保署指出，食安風險疑慮化學物質及新興精神活性物質皆以4要「要核可、要標示、要網路記錄、要按月申報」、2禁止「禁網路交易、禁無照運作」管制製造、輸入、販賣、使用及貯存等運作行為，且食安風險疑慮化學物質須另於包裝容器上以中文記明「禁止用於食品」。
環保署說明，爆裂物先驅化學物質則以5要「要核可、要標示、要網路記錄、要按月申報、要預防應變」、2禁止「禁網路交易、禁無照運作）管制製造、輸入、販賣、運送、使用及貯存等運作行為，倘運作總量達分級運作量，運作人則應依事故預防及緊急應變專章規定，提報危害預防及應變計畫、投保責任保險、專業應變人員訓練、組設聯防組織、備有應變器材及偵測與警報設備、申報運送表單，以達成化學物質風險管理目標。
環保署強調，該15種物質公告為關注化學物質後，隨即禁止於網路等無法辨識交易當事人的平台販賣，既有運作業者應於113年2月1日前取得核可文件、完成標示、製作運作紀錄定期申報及完成其他上述應辦理事項，倘非原既有業者，則無緩衝期限。