建置智能攝製基地、影音直播間　世新大學開啟元宇宙敘事

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世新大學指出，「LVS智能攝製基地」由廣電系、圖傳系、數媒系作為智能攝製領域火車頭，帶動橫跨新聞傳播、管理、人文社會、法律的教學生態圈發展，落成一年多，從師生共創的太空愛情故事短片《給以後的你們》、導演鄺盛掌鏡的科幻短片《Falling》，到近期中華電信的世足16強中場秀都在這裡化不可能為可能，盼讓未來數位世界的「元宇宙敘事」在世新發生。
另外，去年暑假落成的「影音播客直播間」也同步開播「翠谷名人播客室」Live Podcast節目，外觀充滿科技氛圍，整片落地窗讓主持人、來賓能即時觀察觀眾反應，也可透過網路直播與網友互動，陸續邀來產官學界名人，如台北市長蔣萬安、財富女神王宥忻、療癒女聲鄧福如、好好聽FM內容長田麗雲、美國德州中文台台長胡美健等人。
世新大學表示，盼結合影音、虛實展演等趨勢，以沉浸式的參與感，孵育出新一代數位媒體環境Podcaster、YouTuber，為產業與學界帶來更多人才。
除了元宇宙影視音領域的建設外，世新大學近年規劃兼顧各院發展的教學研究中心，新聞傳播學院有「數位創意設計中心」及「數位攝影暨輸出中心」；管理學院有「人工智慧暨科技生活研究中心」、「大數據暨智慧企業研究中心」及「雲端暨智能物聯研究中心」；人文社會學院有「社區創想中心」，以及接續成立的「數位敘事研究中心」。
世新大學提到，其中在產學研究基礎上，「雲端暨智能物聯研究中心」以網路前沿技術與服務引領師生，攜手政府資源、科技企業，在5G及WiFi6先進網路通訊環境中，進行智慧聯網應用專案的開發，朝向「世新大學5G教育專網」、「世新大學5G智慧安全校園」兩大願景前進，將放眼未來的智能校園環境發展，發揮世新資管系的研發能量，從校園先行，帶動社會大眾接觸5G設備、技術與產品的加值服務，以及相關產業的蓬勃發展。