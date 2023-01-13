在賴清德旁遭黨員狂嗆！高嘉瑜允反省 又稱民進黨要多元
副總統賴清德昨日於台北士林舉行「向黨員報告」民進黨主席補選政見會，爭議不斷的黨籍北市立委高嘉瑜到場、被唱名、發言時都遭到全場約300名黨員、支持者嗆聲、比倒讚，眾人更呼籲賴清德未來應開除高嘉瑜黨籍，引發關注。高嘉瑜今（13）日上午於立法院受訪表示，昨天在現場很震撼，有些論述讓很多黨員不能諒解、理解，確實是必須要反省的地方；她也說，一個黨要越來愈大，就是要有不一樣的想法，彼此達成共識，自己會努力去溝通。
記者黃宣尹／台北報導
賴清德昨日晚間於台北市士林區劍潭青年活動中心舉行「向黨員報告」政見發表會，高嘉瑜也到場，還意外成了全場焦點，除了到場、被唱名、發言時都遭到全場約300名黨員、支持者嗆聲、比倒讚外，黨員發言時，眾人也輪番砲轟，呼籲賴清德未來要開除高嘉瑜黨籍，相關發言都受到全場如雷歡呼。
對此，高嘉瑜今日表示，昨天在現場很震撼，這是最忠貞支持民進黨的人，而大家有不同想法要讓民進黨更好，或許方法不一樣，個人就是都尊重包容；她說，一個黨要越來愈大，就是要有不一樣的想法，彼此達成共識，會努力去溝通，希望民進黨能夠有多元組成。
她進一步表示，大家都是愛民進黨，這樣的初衷是希望台灣更好，也是在這個前提之下，支持民進黨，「希望大家能夠心平氣和、努力想出讓民進黨更好的方式，我可能也還有很多要努力的地方」。
被問及自己是否是愛之深責之切？高嘉瑜愣了多秒後表示，自己努力希望能夠拉近黨跟支持者的距離，但距離現在越來越遠，如何讓更多人能夠認同民進黨，這是努力目標，也不希望民進黨變成只有一種聲音。
高嘉瑜表示，自己從小就是民主台灣長大，有多元聲音跟想法，有甚麼話都直接講，在這樣的情況下，有些論述讓很多黨員不能諒解、理解，確實是必須要反省的地方，而無論怎樣，就是應該要把自己做好，而大家的目標都是希望民進黨2024能夠團結勝選，這是最重要的。