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許維恩「超火辣比基尼」沙灘秀！甜吻王家梁閃瞎萬人

▲王家梁在IG曬出先前出國度蜜月的泳裝照，只見許維恩穿著深綠色比基尼，王家梁則秀出六塊腹肌，大方展現好身材。（圖／翻攝自王家梁臉書）
▲王家梁在IG曬出先前出國度蜜月的泳裝照，只見許維恩穿著深綠色比基尼，王家梁則秀出六塊腹肌，大方展現好身材。（圖／翻攝自王家梁臉書）

娛樂中心／綜合報導

王家梁和「時尚女神」許維恩交往半年便決定結婚，2021年11月登記結婚，去年9月到馬爾地夫度蜜月，11月11日舉行世紀婚禮。兩人時常在社群平台上曬恩愛，今（13）日凌晨，他也在IG曬出先前出國度蜜月的泳裝照，只見許維恩穿著墨綠色比基尼，王家梁則秀出六塊腹肌，大方展現好身材，讓粉絲大飽眼福。

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▲許維恩（右）、王家梁（左）去年11月11日舉行婚宴。（圖／記者葉政勳攝）
▲許維恩（右）、王家梁（左）去年11月11日舉行婚宴。（圖／記者葉政勳攝）
王家梁今日凌晨在IG發文，表示最近很多朋友都出國旅遊了，讓他們夫妻倆有點羨慕，「那我也要放上讓大家也羨慕的海灘帥哥美女照來回憶一下。」還附上笑到哭的表情符號，最後也在文末表示：「下一個地方要去哪呢？」似乎預告新的一年，還會和老婆再去別的國家旅遊，創造新的回憶。

▲許維恩穿著墨綠色比基尼，王家梁則秀出六塊腹肌。（圖／翻攝自王家梁臉書）
▲許維恩穿著墨綠色比基尼，王家梁則秀出六塊腹肌。（圖／翻攝自王家梁臉書）
只見許維恩將頭髮隨意綁起，戴上時尚墨鏡，身穿整套深綠色比基尼，相當襯她的白皙肌膚，性感泳裝也使深邃事業線、平坦小腹和完美曲線一覽無遺，火辣程度爆表；王家梁也同樣戴上墨鏡，裸上半身，秀出精壯身材、結實腹肌，無論是讓老婆坐在肩頭上，還是一起趴在沙灘上親密接吻、相視而笑，3張絕美照都讓粉絲看了臉紅心跳。

▲▼許維恩（左）、王家梁（右）在沙灘上激吻、相視而笑。（圖／翻攝自王家梁臉書）
▲▼許維恩（左）、王家梁（右）在沙灘上激吻、相視而笑。（圖／翻攝自王家梁臉書）
▲▼許維恩（左）、王家梁（右）在沙灘上激吻、相視而笑。（圖／翻攝自王家梁臉書）
 
貼文一出，已有1.3萬人按讚，網友全被閃瞎，「全世界最幸福的男人」、「又放閃」、「這麼晚還看到狗糧，要一直幸福下去啊」、「好幸福喔」、「大王和女王幸福的時刻」、「哥哥超級無敵帥」。（編輯：郭佩蓉）


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