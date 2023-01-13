未透露是否請辭閣揆 蘇貞昌不評論「基層籲開除高嘉瑜」
內閣即將改組，行政院長蘇貞昌是否交棒，持續受到國人關注，政壇則認為今（13）日是可能請辭的時機。不過，蘇貞昌今日上午仍如常有行程，前往高雄視察前鎮漁港建設計畫推動情形並受訪，他表示，自己和蔡英文見面的時候，有深入各方面交換意見，等到有具體結果，當然要向國人同胞報告；至於民進黨基層喊話開除黨籍立委高嘉瑜、台北市議員王世堅的黨籍，蘇貞昌並未表示看法，僅說「對於黨務我不評論」。
記者黃宣尹／台北報導
內閣即將改組，蘇貞昌是否卸下行政院長職務，受到關注，政壇則認為今日立法院有望通過總預算案，將可能是蘇貞昌正式請辭的時機點。蘇貞昌今日前往高雄視察前鎮漁港建設計畫推動情形時表示，現在立法院正在進行中央政府總預算的審查，這關係到國家的建設、人民的照顧、教育的推動，各方面非常重要，自己拜託立法院，務請一定要能夠儘快審查完畢，讓政府能夠有預算可以為國利民。
蘇貞昌也說，對於人民期待，總統蔡英文交代強韌經濟、照顧人民及經濟成果全民分享的事，已經在昨天行政院會通過特別條例送立法院，一定要立法院通過特別條例後，政府才能編預算，預算只要經立法院審查通過，就可以發放每人6000元，這都是一步一步的。
他說，期待立法院也能夠儘快地通過特別條例，能夠讓行政院編列預算，讓全民在開春後就能夠得到每人6000元的祝福。
而有關內閣的事情，蘇貞昌說，蔡英文已經一再明白說，在立法院會期結束後，就會跟外界報告。而自己和蔡英文見面的時候，有深入各方面交換意見，這個等到事情有具體結果，當然要向國人同胞報告。
至於近來不少民進黨基層黨員陸續喊話，呼籲開除高嘉瑜、王世堅的黨籍，蘇貞昌並未表示看法，僅說「對於黨務我不評論」。