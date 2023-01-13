學測天氣1圖搞懂！冷氣團殺到低溫剩9度 「變天時間」曝
今（13）日將一連3天舉行112學年度學科能力測驗（學測），台灣受東南到偏南風環境影響，整體溫度還會再上升，預估明（14）日環境風向還會再轉偏南到西南風，仍然是偏暖到有點熱的感受，不過由於鋒面接近，天氣狀況將有些不穩定，下週日（1/15）鋒面通過及大陸冷氣團南下，氣溫明顯下降，部分地區最低溫僅剩攝氏9度，下週四到週六除夕（1/19至1/21）又觀測到一波大陸冷氣團虎視眈眈，整體來說，春節前一週都是偏冷的情況，恐怕會一連冷到過年。
記者張志浩/綜合報導
天氣風險公司分析師柯聿寧指出，今日學測，中北部、宜花地區可達攝氏27至28度，南部、台東則有攝氏28至30度的機會，加上雲量少，在戶外是明顯偏暖且有點熱的溫度，早晚低溫約攝氏17至19度，配合較高的溼度，感受上仍有涼意，外出時可以適時調整衣著。
明日晚間至下週日清晨，受到鋒面影響，中北部普遍都有短暫陣雨的機會，隨後大陸冷氣團南下，各地溫度將明顯下滑，中央氣象局指出，大陸冷氣團將影響至下週三（1/18），北台灣整天只有攝氏13至15度，低溫攝氏12至13度，空曠地區僅攝氏9至10度；中部白天高溫攝氏22至23度，低溫攝氏12至13度；南部高溫攝氏25至26度，低溫攝氏14至15度，需要留意日夜較大的溫差。
柯聿寧表示，下週日到下週三受強冷空氣影響，各地明顯轉冷，迎風面的水氣較多，東北部大致為陰雨天氣，全日感受濕冷，中南部天氣相對較好，預計下週四（1/19）白天冷空氣有短暫減弱的空檔，高溫有回升的機會，但在週五小年夜（1/20）時還有冷空氣接續南下，雖然降溫幅度不像下週前期這麼明顯，但對北部來說都將是比較冷的天氣，中南部下週二（1/17）起日夜溫差越來越大，雖然白天較舒適，但早晚仍要留意輻射冷卻作用造成的低溫。