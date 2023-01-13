三麗鷗粉絲尖叫！HOLA推63款超萌聯名 寵物床千元內入手
家居品牌HOLA與三麗鷗大玩穿越，以台灣1950年代的大戲院、復古照相館、委託行作為背景，讓Hello Kitty、布丁狗、酷企鵝、美樂蒂、大耳狗喜拿5款角色，紛紛穿上復古的小洋裝、披肩、吊帶褲，全系列推出63種商品，必買商品包括布丁狗寵物床、三麗鷗法蘭絨毯通通千元有找。同時，IKEA也推出FÖSSTA春節限定系列，將兔子、春節元素融入各種居家佈置用品，輕鬆營造出滿滿的年節氣息，用氛圍感滿滿又兼顧實用的小物，為家中換上新年嶄新面貌吧！
記者鍾怡婷/綜合報導
2014年開始推出多款驚喜聯名的HOLA，今年首次與三麗鷗合作，為呼應「一起，就有年味」的主題，讓三麗鷗角色穿越至台灣1950年代，讓Hello Kitty、美樂蒂換上50年代經典的小洋裝、短披肩，布丁狗、酷企鵝、大耳狗喜拿也穿上經典格紋小背心、吊帶褲、貝雷帽，角色們也一同在復古的和樂大戲院買票看電影，在絲絨椅的照相館拍攝全家福，最可愛的是在類似《茶金》場景的茶樓中一起喝茶、聊天的畫面。
本系列精選千元有找的必買商品包括，三麗鷗造型手插枕（899元）、三麗鷗寵物床-布丁狗（999元）、三麗鷗法蘭絨毯單人（899元）、三麗鷗金屬緩降踏式垃圾桶（799元）、三麗鷗矽膠隔熱手套組（999元）、三麗鷗飯碗二入組（499元）、三麗鷗餐盤二入組15.6cm（499元）。此次品項多元且一應俱全，並在農曆年前問世，讓大家在三麗鷗大明星的陪伴下迎來新的一年。
並且，HOLA於新北中和環球購物中心打造三麗鷗聯名限定打卡點，外觀以巨大的Hello Kitty蝴蝶結吸引民眾目光，更將限量圖素內的50年代「復古照相館、茶金午茶、懷舊臥室」三大場景立體化，也將三麗鷗聯名系列商品在HOLA中和環球分店搶先開賣，全台其他門市及線上旗艦館將於1月19日開賣。
而IKEA推出「新年開運禮」活動也快要進入尾聲，至2023年1月25日止，IKEA卡友凡購買家具家飾單筆滿5,000元，即可獲得500元商品抵用券，最高可獲得3,000元商品抵用券，快趁年節好好重新打理居家，用好收納讓新的一年空間更舒適。IKEA新年推出FÖSSTA春節限定系列，想為家中添點綴年味，其實一點也不難，系列商品有萌兔俏皮的造型加上喜氣紅色，像是兔型門墊、兔子春聯、兔子燭台、兔子靠枕，將新年氣息帶至家中每個角落，年節團聚夜晚更添溫馨。