「才剛修法就走後門！」時力批民進黨打炒房玩假的

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王婉諭指出，花敬群想要透過違背母法修法意旨的子法，來替建商、投資客開後門，坐實了外界對民進黨打炒房的看法，只不過是欺騙年輕人的打假球政策。2023年的花部長，更是打臉了2021年的花次長在立法院備詢時「並沒有不溯及既往」的說法。
王婉諭痛批，只能說，這樣的政府，對於投資客的要求，有求必應，對於人民期盼的居住正義，沒有回應。
立委邱顯智表示，針對花敬群說「將用子法處理日出條款，對於在政策公布之前購買的預售屋，不受轉售限制」，這是公然曲解法令，違法大開後門。
邱顯智痛批花敬群鬼扯，這次三讀通過的《平均地權條例》修正條文新增第四十七條之四：預售屋或新建成屋買賣契約之買受人，於簽訂買賣契約後，不得讓與或轉售買賣契約與第三人，並不得自行或委託刊登讓與或轉售廣告；第八十七條規定，本次相關修正條文，其施行日期，由行政院定之。三讀通過的法律說得清清楚楚，只要行政院定出施行日期，第四十七條之四禁止預售屋轉售的規定，立即生效，禁止轉售。
邱顯智說，例外的、仍然可以轉售的，是配偶、直系血親或二親等內旁系血親間之讓與或轉售，以保障一般民眾轉讓房產予配偶和子女的需求。舉例來說，如果行政院定出的施行日期是4月1日，那麼，4月1日「後」，除了例外許可的狀況，所有的預售屋契約都禁止轉售。
邱顯智批評，花敬群自創的法律解釋說，4月1日「前」簽訂的預售屋契約仍然可以轉售，4月1日「後」簽訂的預售屋契約「才」不能轉售。這是百分之百的公然曲解法令、違法大開後門。「事實上，花敬群也非常清楚，三讀通過的法律，不能這樣解釋。」
邱顯智說，2021年的12月13日，花敬群在內政委員會答詢時，當時花敬群明確表示：「在法案擬定時，我們態度並沒有『不溯及既往』，無論何時取得的預售屋合約，一旦修法通過後，一律禁止換約轉售。」過去的花敬群，知道修正後的法律是什麼意思，現在的花敬群，竟然公開做出違背法律的解釋。這不僅是開後門，更是踰越法律，公然違法大開後門。
邱顯智說，如果不是為了打炒房，如果不是為了保障市場秩序，不讓黃牛炒作損害一般民眾的權益，幹嘛修這個法？內政部請不要公然曲解法令，違法大開後門，讓打炒房的修法，淪為一場讓所有人都笑不出來的笑話。
邱顯智也呼籲蔡英文總統，儘快公布法令、呼籲蘇貞昌院長，做一天和尚撞一天鐘，管好你的部長，不要放任花敬群曲解法令、替投資客大開後門，儘快公布施行日期，讓預售屋禁止轉售早日生效。